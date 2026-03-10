Αισθητή ήταν η πτώση της προσέλευσης των θεατών στους κινηματογράφους το περασμένο τετραήμερο.
Συνολικά, 87.060 θεατές (από τους 117.624 του προηγούμενου τετραημέρου), επέλεξαν κάποια σκοτεινή αίθουσα, με τους περισσότερους (14.489) να βλέπουν το «Scream 7» το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του ελληνικού box office για δεύτερη εβδομάδα.
Δεύτερο ακολουθεί το παιδικό «Στον Κόσμο των Ζώων» (χωρίς να σημειώνει ωστόσο την ίδια επιτυχία με το εξωτερικό) ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν ακόμα δύο πρεμιέρες: η ελληνική κωμωδία «Φίλοι για Πάντα» και η σέξυ «Νύφη» του Φρανκεστάιν που από ό,τι φαίνεται δεν κατάφερε να πείσει ιδιαίτερα τους θεατές, κόβοντας μόλις κάτι περισσόερο από 5.700 εισιτήρια.
Σε άλλα νέα, ο «Καποδίστριας», 11 εβδομάδες από την κυκλοφορία του, ξεπέρασε το φράγμα των 800.000 εισιτηρίων.
{https://youtu.be/IhgcUArO3Uo?si=x1on1O_FdeO3D2Rw}
Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 5 έως 8 Μαρτίου 2026
- «Scream 7», 73 αίθουσες, εισιτήρια 14.489 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 62.167
- «Στον Κόσμο των Ζώων», 89 αίθουσες, εισιτήρια 14.044 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 14.044
- «Ανεμοδαρμένα Ύψη», 83 αίθουσες, εισιτήρια 12.981 (4η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 174.695
- ««Φίλοι για Πάντα», 25 αίθουσες, εισιτήρια 9.924 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 9.924
- «Η Νύφη», 85 αίθουσες, εισιτήρια 5.790 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 5.790
- «Άμνετ», 30 αίθουσες, εισιτήρια 4.321 (7η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 153.002
- «Goat»: Ο Δρόμος προς την Κορυφή, 53 αίθουσες, εισιτήρια 3.934 (4η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 36.895
- «Το Μεγαλείο», 21 αίθουσες, εισιτήρια 3.498 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 11.193
- «Καποδίστριας», 23 αίθουσες, εισιτήρια 2.151, (11η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 802.641
- «Όλες οι Κυριακές», 15 αίθουσες, εισιτήρια 2.105, (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 6.093