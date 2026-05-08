Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Πέφτει, ως προς τις μέγιστες τιμές της, η θερμοκρασία. Πού θα χρειαστεί ομπρέλα

Βροχερός θα είναι σε αρκετές περιοχές της χώρας ο καιρός σήμερα Παρασκευή.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται νεφώσεις, πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, αλλά και στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Βαθμιαία οι νεφώσεις θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και τη νότια χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης