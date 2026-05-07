Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Σχετικά ενημέρωσε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στο Alpha, λέγοντας χαρακτηριστικά «Πριν λίγες ημέρες φτιάχναμε χιονάνθρωπο, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο θα φτιάχνουμε αμμόλοφους».

Από ένα επερχόμενο θερμικό «τσουνάμι» θα επηρεαστεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να σημειώσει μέγιστες θερμοκρασίες 32 βαθμών Κελσίου.

Σχετικά ενημέρωσε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στο Alpha, λέγοντας χαρακτηριστικά «Πριν λίγες ημέρες φτιάχναμε χιονάνθρωπο, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο θα φτιάχνουμε αμμόλοφους».

«Από αύριο ανοίγει ο δρόμος για περισσότερη ζέστη και σκόνη, αλλά θα έχουμε και λασποβροχές», προειδοποίησε επίσης, προτού αναλύσει το καιρικό σκηνικό των επόμενων ημερών.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του μετεωρολόγου, «το Σάββατο (9/5) ξεκινά η μεταφορά θερμών αέριων μαζών από τις ακτές της Αφρικής. Από την Κυριακή μέχρι Τρίτη – Τετάρτη (12-13/5) ενδεχομένως να ξεπεράσουμε τους 32 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης με θολή ατμόσφαιρα, και θα έχουμε κάποιες λασποβροχές αύριο και στην Αθήνα. Πάντως θα δούμε θερμοκρασίες καλοκαιρινές από την Κυριακή και για τέσσερις ημέρες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dic9wsz50q49?integrationId=40599y14juihe6ly}