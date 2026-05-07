Επεισόδιο αφρικανικής σκόνης από την Παρασκευή στην Ελλάδα. Τι αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης για τις υψηλές θερμοκρασίες που έρχονται.

Μπαίνουμε σε ένα έντονα ανοιξιάτικο καιρικό μοτίβο, με τον μετεωρολό του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη να αναφέρει οτι παράλληα αναμένται και σκόνη τις επόμενες ημέρες. Σήμερα Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, περιμένουμε να μεταφερθεί η αφρικανική σκόνη προς την περιοχή μας, με αποτέλεσμα να γίνει πιο βαριά η ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα προς τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας μας.

Ταυτόχρονα αναμένονται και λίγες λασποβροχές με τον υδράργυρο να σημειώνει μία μικρή πτώση. Από το Σάββατο, απομακρύνεται και η αφρικανική σκόνη και αρχίζει και πάλι να ανεβαίνει η θερμοκρασία, για να πάμε την Κυριακή και από την επόμενη εβδομάδα σε θερμοκρασίες ακόμη και πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, θα είναι όπως φαίνεται οι ημέρες που θα δώσουν υψηλές θερμοκρασιακές τιμές, αρκετά πάνω για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα.

Ήδη η αφρικανική σκόνη έχει αρχίσει να απασχολεί τμήματα της δυτικής και νότιας χώρας. Θα ενταθεί αυτό το επεισόδιο τις επόμενες ώρες, και ιδιαίτερα την Παρασκευή, όπου και περιμένουμε την κορύφωση αυτού του επεισοδίου, που ως προς την έντασή του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μέτριας έντασης.

Σήμερα, θα αρχίσουν να κυριαρχούν αραιές συννεφιές, στον ουράνιο θόλων των περισσότερων περιοχών. Κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές σε δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα, και δεν αποκλείεται να συναντήσουμε και λίγες τοπικές λασποβροχές.

Αύριο, οι λασποβροχές θα είναι πιο πολλές και πιο γενικευμένες. Θα υποχωρήσουν μέσα στο Σάββατο, οπότε και θα αρχίσει να βελτιώνεται και η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι άνεμοι μέσα στο Ιόνιο έως και 7 μποφόρ, πιθανόν να δούμε για λίγο και 8 μποφόρ. Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σήμερα κοντά στους 24 με 26 βαθμούς και 28άρια στα ηπειρωτικά ανατολικά.

Στην Αττική σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να αναπτύσσονται αραιές συννεφιές, ειδικά κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι μέτριας έντασης και ο υδράργυρος 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές ενώ αύριο αναμένονται κάποιες βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς και μέτριας έντασης. Ο υδράργυρος κοντά στους 23 μ2 24 βαθμούς Κελσίου, αργά το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα έχουμε λίγες βροχές, περάσματα από λίγες λασποβροχές. Θα είναι γενικά συννεφιασμένος ο καιρός στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας, συνοδεία κια αφρικανικής σκόνης που θα κάνει πιο θολή την ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα κοντά στο μεσημέρι.

Το Σάββατο, απομακρύνεται αυτή την Κυριακή, ο καιρός θα ανοίξει, ο άνεμος θα στραφεί σε πιο δυτικό και θα αρχίσει να απομακρύνεται και η αφρικανική σκόνη και να δίνει την ευκαιρία στον υδράργυρο να δίνει θερμοκρασίες κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου.

Από την Κυριακή και στη συνέχεια θα πάμε σε πιο ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες, ίσως και καλοκαιρινές.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περισσότερη και για λίγες ημέρες, περαιτέρω άνοδο με αποτέλεσμα να συναντάμε πάνω από τους 30 βαθμούς, αργά το μεσημέρι, και με έμφαση σε περιοχές του εσωτερικού κορμού αλλά και προς το ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Άρα θα είμαστε κοντά στους 24 με 25 βαθμούς και θα έχει και συννεφιά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dic5eu8k9l3d?integrationId=eexbs17lxeknn2p}