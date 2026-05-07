Στην έκθεση της Μαρίνας Βερνίκου το παρών έδωσε και η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον επιχειρηματία σύντροφό της.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου φαίνεται πως ζει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική της ζωή, καθώς εδώ και αρκετό καιρό βρίσκεται σε σχέση με τον επιχειρηματία Γιάννη Καρυπίδη.

Το ζευγάρι, που μέχρι πρόσφατα κρατούσε χαμηλούς τόνους, έκανε την πρώτη του κοινή δημόσια εμφάνιση το βράδυ της Τετάρτης, τραβώντας τα βλέμματα των φωτογράφων και των τηλεοπτικών συνεργείων.

Η κοινή τους έξοδος πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αφορμή την έκθεση «EROS».

Παρότι η τραγουδίστρια και ο σύντροφός της απέφυγαν να κάνουν δηλώσεις στις κάμερες, πόζαραν μαζί χαμογελαστοί και ιδιαίτερα διαχυτικοί, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη σχέση τους. Η στάση αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς η Νατάσα Θεοδωρίδου επιλέγει συνήθως να προστατεύει την προσωπική της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση φαίνεται να επιβεβαιώνει πως η σχέση τους έχει αποκτήσει πλέον σοβαρό χαρακτήρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Καρυπίδης έχει ήδη γνωρίσει την οικογένεια της αγαπημένης τραγουδίστριας, περνώντας μαζί τους και τις ημέρες του Πάσχα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dic7rfgxin2h?integrationId=eexbs17lxeknn2p}