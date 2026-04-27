«Εμείς γιατί δεν έχουμε τέτοια στην Αθήνα;» σχολίασε μία κοπέλα στο Τiktok εκφράζοντας το παράπονό της που μόνο στα Χανιά υπάρχει οδηγός που «παίζει» Βίσση και Θεοδωρίου.

Viral έγινε ένας οδηγός λεωφορείου στα Χανιά που έβαλε Άννα Βίσση και Νατάσα Θεοδωρίδου στη διαπασών.

Όλα ξεκίνησαν με το «Τρένο» της Άννας Βίσση να ακούγεται στο τέρμα μέσα στο λεωφορείο, που εκτελεί το δρομολόγιο για Κουνουπιδιανά. Κανείς απ΄΄ο τους επιβάτες δεν διαμαρτυρήθηκε βέβαια.

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε με τον ίδιο οδηγό και δύο μέρες αργότερα. Αλλά τώρα τμε άλλο ρεπερτόριο, του ίδιου ύφους. Αυτή τη φορά ο οδηγός άκουγε Νατάσα Θεοδωρίδου.

Το viral βίντεο έχει κερδίσει αρκετά θετικά σχόλια, προτάσεις αλλά και παράπονα από χρήστες του Tiktok. Ένας χρήστης αναρωτιέται αν το λεωφορείο παρέχει ποτά για τους επιβάτες ενώ μία άλλη εκφράζει το παράπονό της: «Εμείς γιατί δεν έχουμε τέτοια στην Αθήνα;».

Με πληροφορίες του zarpanews