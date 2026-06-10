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Ο κατηγορούμενος φέρεται να προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της τα ξημερώματα της 7ης Ιουνίου.

Χειροπέδες σε έναν 42χρονο πέρασαν αστυνομικοί στα Χανιά, έπειτα από καταγγελίες της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η 35χρονη κατήγγειλε στις αρχές πως δέχεταΙ σωματική και λεκτική βία, καθώς και απειλές από τον άντρα της. Όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζει την κατάσταση αυτή από το 2016.

Μάλιστα, η καταγγέλουσα ανέφερε ότι ο 42χρονος προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της τα ξημερώματα της 7ης Ιουνίου, προκαλώντας της μώλωπες στα χέρια.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 42χρονο ενώ σε έρευνα που διενήργησαν στο σπίτι, βρήκαν έξι καραμπίνες νομίμως κατεχόμενες και εξαρτήματα οπλισμού.