Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και από τον έλεγχο για αποτυπώματα και γενετικό υλικό, τα οποία θα ρίξουν φως στη δολοφονία.

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φονικού που συγκλονίζει το Αίγιο, με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να φωτίσουν πλήρως το κίνητρο της άγριας δολοφονίας, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος συνελήφθη για ανθρωποκτονία. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος επιμένει πως κοιμόταν την ώρα του εγκλήματος και ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, οι ερευνητές θεωρούν πως τα μέχρι στιγμής στοιχεία δημιουργούν ένα ισχυρό πλαίσιο ενδείξεων σε βάρος του.

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Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να έπαιξαν οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του, αλλά και ευρήματα που εντοπίστηκαν μέσα και έξω από το σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί βρήκαν το μαχαίρι που εξετάζεται ως πιθανό όπλο του εγκλήματος, καθώς και το αεροβόλο όπλο με το οποίο φέρεται να χτυπήθηκε ο 26χρονος πριν δεχθεί τις θανατηφόρες μαχαιριές. Παράλληλα, ερευνάται ένα ρούχο του 65χρονου στο οποίο εντοπίστηκαν ίχνη αίματος, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις αμυχές που έφερε στα χέρια του. Τα ευρήματα έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για αναλύσεις DNA και δακτυλικών αποτυπωμάτων, από τις οποίες οι Αρχές αναμένουν κρίσιμες απαντήσεις. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν ένα χρονικό κενό περίπου έξι ωρών, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει δικαιολογηθεί επαρκώς από τον 65χρονο.

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Τα σενάρια και οι κινήσεις που εξετάζουν οι Αρχές

Κατά τις έρευνες στο σπίτι οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με κρίσιμα ευρήματα που ενισχύουν το σενάριο ότι ο δράστης είχε ήδη πρόσβαση στον χώρο. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος σε ρούχα, τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση, ενώ δεν προέκυψαν ενδείξεις παραβίασης της οικίας ή ίχνη ληστείας. Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας για τις αρχές, καθώς φαίνεται να αποκλείει το ενδεχόμενο εξωτερικής εισβολής και στρέφει τις έρευνες προς πρόσωπο που βρισκόταν ήδη μέσα στο σπίτι. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα της προανάκρισης, ο πρώτος στόχος του δράστη φέρεται να ήταν ο 26χρονος γιος της 54χρονης, ο οποίος δέχθηκε θανατηφόρο πυροβολισμό εξ επαφής. Στη συνέχεια ακολούθησε η δολοφονία της μητέρας του, σε κοντινό σημείο της οικίας, με τα ευρήματα να παραπέμπουν σε σκηνές έντονης πάλης.

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Στο επίκεντρο της έρευνας η επιστροφή του γιου στο σπίτι της μητέρας

Το κίνητρο της διπλής δολοφονίας παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστο, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν διάφορα σενάρια χωρίς να καταλήγουν σε ασφαλές συμπέρασμα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της υπόθεσης, υπήρχαν εντάσεις στις σχέσεις του ζευγαριού, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί η φύση ή η έντασή τους. Παράλληλα, εξετάζεται πληροφορία σύμφωνα με την οποία ο 26χρονος είχε επιστρέψει πρόσφατα από τη Γερμανία και φέρεται να επιθυμούσε να μεταφέρει τη μητέρα του στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζει η Αστυνομία, ο 65χρονος επιτέθηκε αρχικά στον 26χρονο μέσα στο δωμάτιό του. Όπως διαπιστώθηκε από τον ιατροδικαστή, ο δράστης πυροβόλησε τον νεαρό στο κεφάλι με αεροβόλο όπλο. Αν και το τραύμα αυτό δεν ήταν θανατηφόρο, προκάλεσε σοκ και πόνο στον 26χρονο, επιτρέποντας στον δράστη να τον αιφνιδιάσει και να τον κατακρεουργήσει με μαχαίρι. Οι φωνές και η αναστάτωση φαίνεται πως ξύπνησαν την 54χρονη μητέρα. Στην προσπάθειά της να δει τι συμβαίνει και να προστατεύσει το παιδί της, ήρθε αντιμέτωπη με τον σύντροφό της. Παρά την αντίσταση της και την μάχη μαζί του ο δράστης την καταδίωξε και τη σκότωσε με το μαχαίρι. Η σορός του νεαρού εντοπίστηκε μέσα στο δωμάτιό του, ενώ η μητέρα βρέθηκε στον διάδρομο, ακριβώς έξω από αυτό.

Ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι το πρωί βρήκε τα δύο θύματα νεκρά μέσα στο σπίτι. Όπως φέρεται να έχει καταθέσει, αρχικά διαπίστωσε ότι η πόρτα του δωματίου ήταν κλειδωμένη και δεν επιχείρησε να την ανοίξει, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε για ύπνο. Αργότερα, αντί να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές, απευθύνθηκε σε γείτονα, γεγονός που έχει καταγραφεί και εξετάζεται από τους αστυνομικούς ως προς τη χρονική αλληλουχία των κινήσεών του. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τη συμπλήρωση όλων των κρίσιμων κομματιών του παζλ, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων.

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H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την σύλληψη του 65χρονου

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε άμεσα διπλή ανθρωποκτονία, που διαπράχθηκε στον Λόγγο Αιγιαλείας και συνελήφθη σήμερα 10-06-2026, στο Αίγιο, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα, στις 09-06-2026, το μεσημέρι, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό δύο σορών εντός οικίας, στον Λόγγο Αιγιαλείας και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 54χρονη ημεδαπή γυναίκα και για τον 26χρονο υιό της.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο. Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο ( εξ επαφής ) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη. Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σωροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους -20- εκατοστών και

Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου.

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