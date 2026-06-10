Τα στοιχεία δείχνουν τον Ιταλό για το διπλό φονικό στο Αίγιο.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στον Λόγγο Αιγίου.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ο 65χρονος Ιταλός, συλληφθείς για οπλοκατοχή, κατηγορείται πλέον και για τις δολοφονίες της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.

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Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας θεωρούνται τα ευρήματα που έχουν συλλεχθεί από τους αστυνομικούς. Ανάμεσά τους βρίσκεται μια μπλούζα του 65χρονου με ίχνη αίματος, η οποία φέρεται να είχε πλυθεί πρόχειρα, καθώς και αμυχές στο σώμα του που παραπέμπουν σε συμπλοκή.

Στην αυλή του σπιτιού της 54χρονης γυναίκας, όπου έγιναν οι δολοφονίες της ίδιας και του 26χρονου γιου της, εντοπίστηκε κρυμμένο ένα αεροβόλο όπλο το οποίο του ανήκει, αλλά δεν έχει άδεια.

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«Κοιμόμουν και δεν άκουσα τίποτα»

Σύμφωνα με την εκδοχή που έχει δώσει ο 65χρονος, το βράδυ της τραγωδίας κοιμόταν στο σαλόνι του σπιτιού, καθώς είχε αποχωρήσει από το υπνοδωμάτιο λόγω του έντονου ροχαλητού της συζύγου του. Υποστηρίζει ότι το πρωί ακολούθησε τη συνηθισμένη του ρουτίνα και αργότερα ανακάλυψε τα δύο θύματα νεκρά μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, κατά την εξέτασή του διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ οι απαντήσεις του κρίθηκαν ασαφείς σε αρκετά σημεία.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή δείχνουν ότι οι δύο θάνατοι είχαν επέλθει αρκετές ώρες πριν από την ειδοποίηση των Αρχών. Η 54χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 26χρονος είχε δεχθεί χτυπήματα με μαχαίρι και τραυματισμό από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί στον χώρο του εγκλήματος μαρτυρά έντονη πάλη. Αναποδογυρισμένα έπιπλα, πεσμένες ηλεκτρονικές συσκευές και διάσπαρτα αντικείμενα συνθέτουν ένα σκηνικό βίαιης σύγκρουσης. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προηγήθηκε αντιπαράθεση μεταξύ του 65χρονου και του 26χρονου, η οποία κλιμακώθηκε σε αιματηρή συμπλοκή. Στη συνέχεια, η 54χρονη φέρεται να επιχείρησε να παρέμβει και να βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο της επίθεσης.

Ο 26χρονος, που ζούσε μόνιμα στη Γερμανία, είχε επιστρέψει πρόσφατα στην Ελλάδα για να επισκεφθεί τη μητέρα του.

Η προανάκριση συνεχίζεται, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, που ενδέχεται να φωτίσουν περαιτέρω τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας.