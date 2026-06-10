Στο επίκεντρο των ερευνών ο Ιταλός, ο οποίος ισχυρίζεται οτι κοιμόταν κατά τη διάρκεια τοιυ φονικού.

Νέα δεδομένα στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας, μητέρας και γιου, στην περιοχή του Αιγίου, καθώς οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 65χρονου συντρόφου της γυναίκας, ο οποίος ανακρίνονταν, με την κατηγορία της οπλοκατοχής.

Ο άνδρας φαίνεται ότι είναι ο βασικός ύποπτος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από τον ΣΚΑΪ, στην αυλή του σπιτιού της 54χρονης γυναίκας, όπου έγιναν οι δολοφονίες της ίδιας και του 26χρονου γιου της, εντοπίστηκε κρυμμένο ένα αεροβόλο όπλο το οποίο του ανήκει, αλλά δεν έχει άδεια.

Στο επίκεντρο οι αμυχές και ο λεκές στη μπλούζα του Ιταλού συντρόφου

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας θεωρούνται τα ευρήματα που έχουν συλλεχθεί από τους αστυνομικούς. Ανάμεσά τους βρίσκεται μία μπλούζα του 65χρονου με ίχνη αίματος, η οποία φέρεται να είχε πλυθεί πρόχειρα, καθώς και αμυχές στο σώμα του που παραπέμπουν σε συμπλοκή. Παράλληλα, οι καταθέσεις του παρουσιάζουν αντιφάσεις.

«Κοιμόμουν και δεν άκουσα τίποτα»

Σύμφωνα με την εκδοχή που έχει δώσει ο Ι65χρονος σύντροφος, το βράδυ της τραγωδίας κοιμόταν στο σαλόνι του σπιτιού, καθώς είχε αποχωρήσει από το υπνοδωμάτιο λόγω του έντονου ροχαλητού της συζύγου του. Υποστηρίζει ότι το πρωί ακολούθησε τη συνηθισμένη του ρουτίνα και αργότερα ανακάλυψε τα δύο θύματα νεκρά μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, κατά την εξέτασή του διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ οι απαντήσεις του κρίθηκαν ασαφείς σε αρκετά σημεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τα ευρήματα του ιατροδικαστή δείχνουν ότι οι δύο θάνατοι είχαν επέλθει αρκετές ώρες πριν από την ειδοποίηση των Αρχών. Η 54χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 26χρονος είχε δεχθεί χτυπήματα με μαχαίρι και τραυματισμό από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί στον χώρο του εγκλήματος μαρτυρά έντονη πάλη. Αναποδογυρισμένα έπιπλα, πεσμένες ηλεκτρονικές συσκευές και διάσπαρτα αντικείμενα συνθέτουν ένα σκηνικό βίαιης σύγκρουσης. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προηγήθηκε αντιπαράθεση μεταξύ του 65χρονου και του 26χρονου, η οποία κλιμακώθηκε σε αιματηρή συμπλοκή. Στη συνέχεια, η 54χρονη φέρεται να επιχείρησε να παρέμβει και να βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο της επίθεσης.

Ο 26χρονος, που ζούσε μόνιμα στη Γερμανία, είχε επιστρέψει πρόσφατα στην Ελλάδα για να επισκεφθεί τη μητέρα του.

Η προανάκριση συνεχίζεται, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που ενδέχεται να φωτίσουν περαιτέρω τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας.