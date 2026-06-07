Παρά το γεγονός ότι οι διωκτικές αρχές της Αυστραλίας το 2023 είχαν δώσει στη δημοσιότητα σύγχρονα ψηφιακά σκίτσα για το πώς μπορεί να μοιάζει σήμερα ο δράστης, παρέμενε ασύλληπτος.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται πλέον ένας 56χρονος άνδρας, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς με Ερυθρά Αγγελία της Interpol για υπόθεση ανθρωποκτονίας που είχε διαπραχθεί στην Αυστραλία το 1999, σε μια υπόθεση που έρχεται να κλείσει ένα ανθρωποκυνηγητό σχεδόν τριών δεκαετιών, με τη σύλληψή του στο Αίγιο.

Όπως αναφέρει το patrapress, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένες αναζητήσεις, που οδήγησαν στον εντοπισμό του σε περιοχή της Αχαΐας, όπου φέρεται να διέμενε με ψευδή στοιχεία ταυτότητας.

Ο 56χρονος, Τζέιμς Δαλαμάγκας, ζούσε χρησιμοποιώντας το ψεύτικο όνομα «Αντώνης Τζίμας» τουλάχιστον την τελευταία 15ετία στο Άλσος Αιγιαλείας. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του, όπου εντόπισαν μια βαλλίστρα, στιλέτα και 13 κινητά τηλέφωνα.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και η ταυτοποίηση

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο καταζητούμενος εντοπίστηκε να κινείται με όχημα μαζί με άλλα δύο άτομα, όταν και πραγματοποιήθηκε έλεγχος. Αρχικά φέρεται να δήλωσε ψευδή στοιχεία, ωστόσο η πραγματική του ταυτότητα αποκαλύφθηκε μέσω συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Όπως προέκυψε, πρόκειται για το πρόσωπο που αναζητούνταν διεθνώς για σοβαρή υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία, με τις αρχές να ενεργοποιούν άμεσα τις διαδικασίες εκτέλεσης της Ερυθράς Αγγελίας.

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Το σπίτι-κρησφύγετο και τα ευρήματα

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του PatraPress.gr, στο χώρο του υπνοδωματίου οι αστυνομικοί βρήκαν στο προσκέφαλο του κρεβατιού τη βαλλίστρα και στο κομοδίνο τα στιλέτα. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαίωσαν τις αρχικές εκτιμήσεις των στελεχών της Ασφάλειας Αιγιαλείας ότι ο 56χρονος φυγάς ήταν επικίνδυνος και έφερε οπλισμό. Για το λόγο αυτό η επέμβαση για τη σύλληψή του έπρεπε γίνει υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Επιπλέον, το σπίτι-κρησφύγετο του καταζητούμενου φυλασσόταν από συνολικά έξι σκυλιά ράτσας πιτμπούλ. Μάλιστα, για τον λόγο αυτόν στην περιοχή κλήθηκε ειδικός εκπαιδευτής σκύλων προκειμένου να τιθασεύσει τα ζώα, έτσι ώστε οι αστυνομικοί να μπορέσουν να εισέλθουν με ασφάλεια στο εσωτερικό της οικίας για την έρευνα.

Τα ευρήματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σχετίζονται με πιθανές παράνομες δραστηριότητες ή αν χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη της ταυτότητάς του.

Η καθημερινότητά του, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν χαμηλών τόνων, με περιορισμένες κοινωνικές επαφές, ενώ φέρεται να είχε ενσωματωθεί στην τοπική κοινωνία χωρίς να κινεί υποψίες.

Η υπόθεση της Αυστραλίας που τον κυνηγούσε επί 27 χρόνια

Η υπόθεση αφορά ανθρωποκτονία που σημειώθηκε το 1999 στο Σίδνεϊ, όταν ο τότε νεαρός άνδρας φέρεται να εμπλέκεται σε φονικό επεισόδιο μέσα σε χώρο διασκέδασης.

Από τότε είχε εξαφανιστεί, με τις αυστραλιανές αρχές να εκδίδουν ένταλμα σύλληψης και να τον αναζητούν διεθνώς μέσω της Interpol, θεωρώντας ότι είχε διαφύγει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελλάδα.

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Συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα

Μαζί του συνελήφθησαν ένας 86χρονος άνδρας και μία 47χρονη γυναίκα, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς φέρονται να βρίσκονταν στο ίδιο όχημα και να παρείχαν υποστήριξη.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για την έκδοση και παράδοση του 56χρονου στις αυστραλιανές αρχές.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας συνελήφθη στην Αχαΐα διεθνώς καταζητούμενος με Ερυθρά Αγγελία της Interpol για ανθρωποκτονία. Συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για υπόθαλψη εγκληματία.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Αχαΐας, 56χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οποία ο καταζητούμενος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας.

Για τον εντοπισμό του συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία, ύστερα από συστηματικές αναζητήσεις, ελέγχους και έρευνες, κατόρθωσε να εξακριβώσει τα πραγματικά στοιχεία του και να τον εντοπίσει.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες σήμερα (07-06-2026), ο 56χρονος εντοπίστηκε να κινείται με όχημα μαζί με άνδρα ηλικίας 86 ετών και γυναίκα ηλικίας 47 ετών. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο δήλωσε ψευδή στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά του και ανέφερε ότι δεν έφερε μαζί του δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ισχυρισμός που υποστήριξαν και οι δύο συνεπιβάτες του οχήματος.

Ακολούθησε εξακρίβωση των στοιχείων του μέσω του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προέκυψε ότι πρόκειται για το πρόσωπο που αναζητούνταν διεθνώς.

Παράλληλα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του 56χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, τόξο με -5- βέλη, -2- μαχαίρια, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, συσκευές αποθήκευσης usb stick, καθώς και -13- κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol.

Επιπλέον, ο 86χρονος και η 47χρονη συνελήφθησαν και κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».