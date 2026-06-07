Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, με στόχο να διαπιστωθεί αν για την πολυετή διαφυγή του υπήρξε βοήθεια από τρίτα πρόσωπα ή αν χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον πλαστά έγγραφα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα.

Υπόθεση με διεθνείς διαστάσεις και στοιχεία που παραπέμπουν σε πολυετή φυγή και αλλαγή ταυτότητας αποκαλύφθηκε στο Αίγιο, όπου οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 55χρονου άνδρα, ο οποίος καταζητείται από την Interpol για ανθρωποκτονία που φέρεται να διαπράχθηκε στην Αυστραλία το 1999.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το pelop, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο άνδρας είναι ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος φέρεται να είχε εγκαταλείψει την Αυστραλία μετά τη δολοφονία Έλληνα ομογενή σε νυχτερινό κέντρο στο Σίδνεϊ και να είχε διαφύγει στην Ελλάδα, όπου για χρόνια ζούσε με διαφορετική ταυτότητα, χρησιμοποιώντας το όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Οι αστυνομικές αρχές τον εντόπισαν στην περιοχή της Αιγιάλειας, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, διέμενε μόνιμα επί σειρά ετών, έχοντας ενσωματωθεί στην τοπική κοινωνία και αποκρύψει την πραγματική του ταυτότητα. Η σύλληψή του έγινε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στην ταυτοποίησή του.

Η υπόθεση συνδέεται με αγγελία της Interpol, καθώς ο 55χρονος αναζητούνταν διεθνώς για τη συγκεκριμένη υπόθεση ανθρωποκτονίας, ενώ εκτιμάται ότι παρέμενε ασύλληπτος για περισσότερα από 25 χρόνια, αλλάζοντας χώρα διαμονής και προσωπικά στοιχεία ώστε να αποφύγει τον εντοπισμό του.

Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ αναμένεται να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή του στην Αυστραλία, όπου και εκκρεμεί η δικαστική του υπόθεση.