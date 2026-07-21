Στο τραπέζι βάζει η κυβέρνηση την αύξηση του επιδόματος παιδιού, ενόψει ΔΕΘ. Τι εξετάζει το οικονομικό επιτελείο.

Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται το σενάριο αύξησης του επιδόματος παιδιού (Α21) του ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της μελέτης που εκπόνησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά. Η συγκεκριμένη πρόταση εντάσσεται στις παρεμβάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση ενόψει των προεκλογικών εξαγγελιών, με στόχο την ενίσχυση των νοικοκυριών μέσω του επιδόματος τέκνων.

Η πρόταση αποτελεί μία από τις βασικές εναλλακτικές που αξιολογούνται και στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση των οικογενειών με εξαρτώμενα παιδιά, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Αύξηση 30% χωρίς αλλαγές στα κριτήρια

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΟΣΑ, το υπό εξέταση σενάριο προβλέπει αύξηση κατά 30% στα βασικά ποσά του επιδόματος παιδιού, χωρίς να αλλάζουν τα ισχύοντα εισοδηματικά κριτήρια ή ο τρόπος καθορισμού των δικαιούχων. Η χορήγηση του επιδόματος θα εξακολουθήσει να βασίζεται στο ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και στον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, όπως ισχύει και σήμερα.

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης παρέμβασης εκτιμάται ότι θα αυξήσει την ετήσια επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ. Έτσι, η συνολική δημόσια δαπάνη για το επίδομα παιδιού θα διαμορφωθεί από περίπου 700 εκατ. ευρώ σήμερα σε περίπου 900 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Κατά τον ΟΟΣΑ, η αύξηση του επιδόματος παιδιού αποτελεί την πλέον στοχευμένη επιλογή για τη στήριξη των οικογενειών που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές πιέσεις. Η μελέτη επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης κατευθύνεται στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς τα νοικοκυριά που ανήκουν στο πρώτο εισοδηματικό δεκατημόριο καταγράφουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημά τους.

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Παραδείγματα

Με βάση το σενάριο αύξησης κατά 30%, τα ποσά του επιδόματος τέκνων θα διαμορφώνονταν ενδεικτικά ως εξής: