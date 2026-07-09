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Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Χειροπέδες σε έναν 70χρονο πέρασαν το βράδυ της Πέμπτης (09/07) στελέχη της ΔΑΕΕ για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια σε επιχείρηση στο Καλοχώρι θεσσαλονίκης.

Από την προανάκριση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προέκυψε ότι ο 70χρονος έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες.

Η φωτιά ξεκίνησε στον εξωτερικό χώρο, όμως πήρε γρήγορα έκταση και επεκτάθηκε στην επιχείρηση και σε παρακείμενες αποθήκες.

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Ο 70χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

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Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.