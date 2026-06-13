Το Trooping the Colour αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ετήσιες τελετές του βρετανικού στέμματος και ολοκληρώνεται παραδοσιακά με τη μεγάλη αεροπορική επίδειξη πάνω από το Λονδίνο, την οποία παρακολουθεί η βασιλική οικογένεια από το μπαλκόνι των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ.

Για ακόμη μία χρονιά, ο νεαρός πρίγκιπας Λούις κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της τελετής Trooping the Colour, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο για τον επίσημο εορτασμό των γενεθλίων του βασιλιά Καρόλου Γ'.

Ο 8χρονος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας στο μπαλκόνι των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, παρακολουθώντας την καθιερωμένη αεροπορική επίδειξη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF). Οι εκφράσεις ενθουσιασμού, οι γκριμάτσες και οι αυθόρμητες αντιδράσεις του απέναντι στα αεροσκάφη που διέσχιζαν τον ουρανό τράβηξαν την προσοχή φωτογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων.

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Οι εικόνες του μικρού πρίγκιπα έκαναν γρήγορα τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τη ζωντάνια και τον αυθορμητισμό του. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που χαρακτήρισαν τον Λούις ως τον «αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή» της ημέρας, καθώς οι αντιδράσεις του ξεχώρισαν μέσα στο αυστηρό πρωτόκολλο της βασιλικής εκδήλωσης.

Ο πρίγκιπας Λούις έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια τη φήμη του πιο εκφραστικού μέλους της νεότερης γενιάς της βασιλικής οικογένειας, με τις αυθόρμητες αντιδράσεις του σε δημόσιες εμφανίσεις να γίνονται συχνά αντικείμενο συζήτησης και να κερδίζουν τη συμπάθεια του κοινού.