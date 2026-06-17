Το «PosoKanei» δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια, αλλά αναδεικνύει το μέγεθός της, σημειώνει σε σχόλιό του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.

«Οι εργαζόμενοι, οι λαϊκές οικογένειες πηγαίνουν κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ και γνωρίζουν πολύ καλά “poso kanei” αυτό που χρειάζονται, το πρόβλημα είναι ότι το εισόδημά τους, μετά τα μισά του μήνα, δεν επαρκεί για να το αγοράσουν», σχολιάζει το ΚΚΕ αναφορικά με την παρουσίαση από τον πρωθυπουργό της ψηφιακής πλατφόρμας για την ακρίβεια.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «πρόκληση» για τον λαό το γεγονός ότι η πλατφόρμα παρουσιάστηκε ως «όπλο» για την ακρίβεια.

«Ανακούφιση από την ακρίβεια μπορούν να δώσουν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ για γενναία αύξηση των μισθών, με πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, κατάργηση των άδικων έμμεσων φόρων», αναφέρει μεταξύ άλλων και προσθέτει: «Αυτές οι προτάσεις, σε αντίθεση με όσα προτείνουν τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, δεν “κοστολογούνται” έχοντας ως δεδομένη την κερδοφορία του κεφαλαίου που πρέπει να μείνει απείραχτη, τα “ματωμένα” πλεονάσματα και τα δισεκατομμύρια των ΝΑΤΟϊκών εξοπλισμών, αντίθετα, αμφισβητούν αυτές τις δεσμεύσεις, γιατί έχουν μοναδικό κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για να ικανοποιηθούν».

Το «Πόσο Κάνει» δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια, αλλά αναδεικνύει το μέγεθός της, σημειώνει σε σχόλιό του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πρωτοβουλία για την ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών.