«Με το κλείσιμο των σχολείων, χιλιάδες εργαζόμενοι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με το ίδιο αδιέξοδο: Πού θα αφήσουν τα παιδιά τους τους καλοκαιρινούς μήνες και πώς αυτά θα έχουν πρόσβαση σε δημιουργικές δραστηριότητες, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στη φύση, σε όσα δηλαδή έχουν ανάγκη για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

Την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τη στήριξη των εργαζόμενων οικογενειών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών αναδεικνύει το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του, επισημαίνοντας ότι χιλιάδες γονείς βρίσκονται κάθε χρόνο αντιμέτωποι με το ζήτημα της φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών τους μετά το κλείσιμο των σχολείων.

Όπως αναφέρει, η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, μεταθέτουν την ευθύνη στις οικογένειες, παρότι πρόκειται για μια κοινωνική ανάγκη που, σύμφωνα με το Κόμμα, θα έπρεπε να διασφαλίζεται ως κοινωνικό δικαίωμα από το κράτος.

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η σημερινή κατάσταση έχει αντιπαιδαγωγικές και κοινωνικά άδικες συνέπειες, καθώς οι εργαζόμενοι γονείς αναγκάζονται να προσαρμόζουν τα ωράρια εργασίας τους, να εξαντλούν τις άδειές τους, να στηρίζονται στη βοήθεια συγγενών ή να επιβαρύνονται οικονομικά για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε προγράμματα καλοκαιρινής απασχόλησης.

Παράλληλα, το Κόμμα αντιπαραβάλλει τα αυξημένα έσοδα του τουριστικού κλάδου με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι λαϊκές οικογένειες, σημειώνοντας ότι σημαντικό ποσοστό εργαζομένων αδυνατεί να καλύψει το κόστος ακόμη και ολιγοήμερων διακοπών. Όπως επισημαίνει, πολλές οικογένειες δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους ημέρες ξεκούρασης, αναψυχής και επαφής με τη φύση.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στα δημοτικά προγράμματα καλοκαιρινής απασχόλησης, τα οποία χαρακτηρίζονται ανεπαρκή σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, λόγω περιορισμένων θέσεων, αποκλεισμών στη συμμετοχή και ελλείψεων σε υποδομές και προσωπικό. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ΚΚΕ, τα ιδιωτικά camp επεκτείνονται, μετατρέποντας τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σε πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας με σημαντικό οικονομικό κόστος για τις οικογένειες.

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Το αποτέλεσμα, όπως αναφέρει, είναι χιλιάδες παιδιά να περνούν το καλοκαίρι είτε σε υποβαθμισμένες δομές είτε μπροστά σε οθόνες, στερούμενα εμπειρίες κοινωνικοποίησης, άθλησης, πολιτισμού και δημιουργικής έκφρασης.

Το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι η δημιουργική απασχόληση, οι διακοπές και η πρόσβαση στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, το βιβλίο και τη φύση αποτελούν αναφαίρετα δικαιώματα κάθε παιδιού και όχι πολυτέλεια.

Στο πλαίσιο αυτό ζητά έκτακτη κρατική χρηματοδότηση προκειμένου να αναπτυχθούν δημόσια και δωρεάν προγράμματα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης για όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς, να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να επεκταθούν και να αναβαθμιστούν οι δημόσιες κατασκηνώσεις, να υπάρξει ειδική μέριμνα για τα παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και να αναπτυχθούν αντίστοιχα προγράμματα καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Τέλος, το ΚΚΕ καλεί γονείς, εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους να ενισχύσουν τη συλλογική διεκδίκηση για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των παιδιών, τονίζοντας ότι, παρά τις δυνατότητες που προσφέρουν σήμερα η επιστήμη, η τεχνολογία και ο παραγόμενος πλούτος, εξακολουθούν να υπάρχουν παιδιά που στερούνται βασικές δυνατότητες για δημιουργική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη.