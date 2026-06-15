«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δουλεύει οργανωμένα για τους λίγους», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Έχουμε μια κυβέρνηση που επικαλείται συνεχώς χρόνιες παθογένειες, όταν στην πραγματικότητα αποδεικνύεται ότι η μόνη χρόνια παθογένεια είναι η επταετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός», είπε οΚώστας Τσουκαλάς στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Σκάνδαλο στις πολεοδομίες

Με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού και την αναφορά στο κύκλωμα εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες, ο κ. Τσουκαλάς απόρησε με το γεγονός ότι «ο κ. Μητσοτάκης έκανε μία δήλωση θέλοντας να εμφανιστεί ως εκείνος που κυνηγάει τη διαφθορά, λες και είναι ο ίδιος η Ελληνική Αστυνομία. Λες και θέλει να μας πουλήσει ο κ. Μητσοτάκης ότι το γεγονός ότι η ΕΛ.ΑΣ κάνει τη δουλειά της είναι δική του επιτυχία. Ξεχνά όμως να αναφερθεί στις παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων και την πολιτική ευθύνη, λες και δεν ήταν εκείνος που τους επέλεξε, λες και δεν κυβερνά επτά χρόνια τη χώρα. Παθογένειες μπορεί να υπήρχαν αλλά αυτό είναι ένα σκάνδαλο που δημιουργήθηκε ως κύκλωμα επί Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, δεν τον ακούσαμε να παίρνει καμία ευθύνη διότι εκείνος είχε επιλέξει ως αρμόδιο Γενικό Γραμματέα για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας ένα πρόσωπο, του οποίου φέρονται συγγενικά του πρόσωπα να εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Εγώ δεν λέω κάτι περαιτέρω διότι δεν γνωρίζω τη δικογραφία».

«Θα περίμενα από τον Πρωθυπουργό να έρθει και πει ότι έχει ευθύνη ή ότι φταίνε οι επιλογές του και υπήρξαν ολέθριες συνέπειες» ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου και διατύπωσε την άποψη ότι «έχουμε έναν Πρωθυπουργό που βγαίνει σα να εμφανίστηκε χθες στη χώρα και να συνέλαβε ο ίδιος κάποιους που πριν από αυτόν έκαναν κάτι. Η εικόνα είναι ακριβώς η ανάποδη. Επί των ημερών του στήθηκε ακόμη ένα σκάνδαλο. Είναι η ίδια κυβέρνηση, η οποία παρουσιάζεται ως κυνηγός της διαφθοράς αλλά στήνει επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία – όταν κι εκείνη θέλει να ελέγξει τη διαφθορά».

Υποκλοπές

Ταυτόχρονα, ο κ. Τσουκαλάς επανέφερε στο προσκήνιο δημοσίευμα του «Βήματος», επισημαίνοντας ότι «είναι η ίδια η κυβέρνηση, η οποία λέει ότι δεν φοβάται τίποτα αλλά χθες αποκαλύφθηκε ότι μάλλον λέει ψέματα και ότι δεν απαντάει στον ισχυρισμό που υπάρχει ότι έδιναν μέχρι και πιστοποιητικά καλής λειτουργίας και συστατικές επιστολές για το Predator στην Intellexa. Εμείς περιμένουμε σήμερα τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να διαψεύσει τον ισχυρισμό που δημοσίευσε το «Βήμα». Έχουμε μια κυβέρνηση που επικαλείται συνεχώς χρόνιες παθογένειες, όταν στην ουσία η μόνη χρόνια παθογένεια είναι η επταετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Κληθείς να απαντήσει ως προς το τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σημείωσε ότι «εμείς λέμε ότι όλα πρέπει να είναι αναρτημένα ηλεκτρονικά. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος και εκσυγχρονισμός. Εμείς θεωρούμε ότι η κεντρικοποίηση των πολεοδομιών - το να πάνε να είναι αμιγώς στην κεντρική κυβέρνηση - θα δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης διαφθοράς. Η υπόθεση με τις πολεοδομίας αποτελεί τρανό παράδειγμα ότι ο εναγκαλισμός απευθείας με την κυβέρνηση οδηγεί σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Χρειάζονται αντίβαρα και έλεγχοι».

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«Ο πρωθυπουργός εξαπατά τους πολίτες μεθοδικά»

Τέλος, στον απόηχο των όσων εξήγγειλε από την Ρόδο ο Πρωθυπουργός και αφορούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ο Κώστας Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «ο Πρωθυπουργός εξαπατά τους πολίτες μεθοδικά» και έκανε σαφή αναφορά στην μελέτη του ΙΟΒΕ.

«Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η μελέτη του ΙΟΒΕ που έδειξε ότι οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στη χώρα μας αυξάνονται 35%. Την ίδια στιγμή, στην Ευρώπη ο μέσος όρος των ιδιωτικών δαπανών είναι στο 14% και στο 2,5% είναι το ποσοστό των Ευρωπαίων που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και δεν την έλαβαν ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη χώρα μας είναι στο 11,5%. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δουλεύει οργανωμένα για τους λίγους. Ο κ. Γεωργιάδης κάνει έργα βιτρίνας, προσόψεις, για να κρύψει τη γύμνια στην οποία έχει οδηγήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας», κατέληξε.