«Είναι μεγάλο λάθος και για την παράταξη και για τη χώρα και για τον ίδιο προσωπικά και την υστεροφημία του», είπε ο Δημήτρης Καιρίδης για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

«Ολετήρας για τη χώρα το 2015, ολετήρας για την Κεντροαριστερά σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας», δήλωσε ο Δημήτρης Καιρίδης στα Παραπολιτικά 90,1. Πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη», καθώς κουβαλάει το «προπατορικό αμάρτημα» του ‘15, κάτι που «δημιουργεί συσπείρωση στη ΝΔ». Όσον αφορά στο ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά είπε «μακάρι να το ξανασκεφτεί και να αλλάξει γνώμη. Είναι μεγάλο λάθος και για την παράταξη και για τη χώρα και για τον ίδιο προσωπικά και την υστεροφημία του». Επεσήμανε ότι «δεν θα κάνει ζημιά μόνο στη ΝΔ, αλλά θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά σε κάποιους άλλους είτε στα δεξιά της παράταξης είτε και στο ΠΑΣΟΚ».

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

Για τη συμφωνία ΗΠΑ -ΙΡΑΝ

«Η συμφωνία είναι ισορροπημένη και υπό αυτή την έννοια είναι μια μεγάλη νίκη του Ιράν. Είναι μια νίκη του καθεστώτος το οποίο βγαίνει ενδυναμωμένο».

Για τον Αντώνη Σαμαρά

«Βλέπω προς τη δημιουργία κόμματος το πάει, μακάρι να το ξανασκεφτεί και να αλλάξει γνώμη. Νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος και για την παράταξη και για την χώρα και για τον ίδιο προσωπικά και την υστεροφημία του από εκεί και πέρα μια ζημιά θα την κάνει. Στον δρόμο προς τις εκλογές καλό είναι να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι ως παράταξη. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη η εκλογική αναμέτρηση. Βέβαια δεν θα κάνει ζημιά μόνο σε εμάς, θα κάνει πιο μεγάλη ζημιά σε κάποιους άλλους είτε στα δεξιά μας είτε και στο ΠΑΣΟΚ».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

«Ολετήρας για τη χώρα το 2015 ολετήρας για την Κεντροαριστερά σήμερα. Αυτό που γίνεται δεν έχει προηγούμενο, να τον χαίρονται. Αυτός ο εξευτελισμός των πρώην συνεργατών του και επόμενων συνεργατών του κάποιοι από αυτούς οι οποίοι παρακαλούν δηλαδή έβλεπα τον Φάμελλο, αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι προχθές νομίζω δεν περιποιεί τιμή καθόλου ούτε στον κοινοβουλευτισμό και στην πολιτική ούτε και στην προσωπική τους αξιοπρέπεια. Αλλά αυτοί είναι…

Ο Τσίπρας δεν μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη. Δεν τον κέρδισε το ’19, δεν τον κέρδισε το ’23 κουβαλάει το «προπατορικό αμάρτημα» του ΄15 τόσο έντονα και δημιουργεί τέτοια συσπείρωση στη ΝΔ από εκεί και πέρα θλίβομαι για το γεγονός ότι η Κεντροαριστερά αντί να δημιουργήσει έναν αξιόπιστο εναλλακτικό πόλο για να λειτουργήσει και δημοκρατικό πολίτευμα έχει μπει σε αυτή την απίστευτη περιδίνηση».