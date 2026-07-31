«Δεν μπορεί ο αγρότης που έχει καταστραφεί να πληρώνει κάθε φορά για μία δήλωση ζημιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι στην περιοχή του Λιανοκλαδίου σημειώθηκαν καταστροφές από χαλάζι δύο φορές μέσα σε έναν μήνα.

Περιοδεία στις πληγείσες από την πρόσφατη κακοκαιρία περιοχές της Φθιώτιδας πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των αγροτών και των κατοίκων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αμφίκλεια, το Λιανοκλάδι και τη Μάκρη, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε την ανάγκη να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης του οργανισμού με προσωπικό, αλλά και τη στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών ώστε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι διαδικασίες. Παράλληλα, ζήτησε να δοθούν άμεσα προκαταβολές στους πληγέντες αγρότες, καθώς και να υπάρξουν απαλλαγές από ασφαλιστικές εισφορές και τέλη για τις δηλώσεις ζημιών.

«Δεν μπορεί ο αγρότης που έχει καταστραφεί να πληρώνει κάθε φορά για μία δήλωση ζημιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι στην περιοχή του Λιανοκλαδίου σημειώθηκαν καταστροφές από χαλάζι δύο φορές μέσα σε έναν μήνα.

{https://www.youtube.com/watch?v=C8W469jHxkk}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η δήλωση Κουτσούμπα

«Και στην Αμφίκλεια και στο Λιανοκλάδι και στη Μάκρη, στις περιοχές που επισκεφθήκαμε σήμερα, χρειάζονται άμεσα μέτρα. Αυτό που προέχει είναι να καταγραφούν αμέσως οι ζημιές απ’ τον ΕΛΓΑ, γιατί δυστυχώς ξέρουμε ότι είναι υποστελεχωμένος, δεν έχει προσωπικό. Πρέπει εδώ και τώρα να στελεχωθεί με προσωπικό, όπως επίσης και οι δημοτικές υπηρεσίες, για να βοηθήσουν στην καταγραφή των ζημιών και να παρθούν άμεσα μέτρα. Οι προκαταβολές πρέπει να δοθούν τώρα στους πληγέντες αγρότες, μιας και έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλη αυτή η περιοχή. Επίσης, να απαλλαγούν από ασφαλιστικές εισφορές και να απαλλαγούν από τα τέλη για τη δήλωση που κάνουν για τις ζημιές.

Δεν μπορεί ο αγρότης που έχει καταστραφεί, μάλιστα εδώ στο Λιανοκλάδι δύο φορές τον τελευταίο μήνα με χαλάζι, να πληρώνει κάθε φορά 150 ευρώ μόνο για μία δήλωση. Και από εκεί και πέρα φυσικά χρειάζονται μέτρα γενικότερα. Αυτά που παλεύει το αγροτικό κίνημα, που παλεύει το ΚΚΕ και μέσα στη Βουλή και στους αγώνες, να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, έτσι ώστε οι αποζημιώσεις να δίνονται στο 100% της ζημιάς, να στελεχωθεί ο ΕΛΓΑ. Και, βεβαίως, είναι όλα αυτά τα μέτρα που παλεύει η ελληνική αγροτιά με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με την προσπάθεια που γίνεται τώρα.

Προέχει η κινητοποίηση των αγροτικών συλλόγων, ήταν πολλοί φορείς αγροτικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες, ήταν αμπελουργοί που έχουν καταστραφεί από αυτές τις ζημιές. Να οργανωθούν και να παλέψουν για να ανασάνει η Φθιώτιδα. Η ύπαιθρος συρρικνώνεται, απαξιώνεται. Δημογραφικό πρόβλημα υπάρχει, αλλά υπάρχει και φυγή από την ύπαιθρο, ερημώνουν τα χωριά μας, γιατί ο νέος άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει εδώ, να καλλιεργήσει, να ζήσει αξιοπρεπώς με ένα εισόδημα αυτός και η οικογένειά του και βεβαίως να έχει την παραγωγή και την επόμενη χρονιά. Το κόστος είναι τεράστιο με την πολεμική ακρίβεια τώρα. Τα ξέρουμε αυτά τα ζητήματα, τα παλεύουμε. Το ΚΚΕ έχει ήδη κάνει ερώτηση στη Βουλή, θα παρέμβει και στα υπουργεία.

Παρότι κλείνει σήμερα η Βουλή, τα υπουργεία είναι ανοιχτά. Θα τους πιέσουμε έτσι ώστε να παρθούν μέτρα για να ανασάνει ο κόσμος. Όλα αυτά που λένε με την τροπολογία που πέρασαν, ότι τους εντάσσουν στη λογική του “Ντάνιελ” με εκείνες τις πενιχρές αποζημιώσεις που ακόμα δεν τις έχουν πάρει, είναι απαράδεκτα. Δεν μπορούν οι αγρότες εδώ στην Φθιώτιδα, για παράδειγμα να περιμένουν την Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίσει ποιοι θα πάρουν αποζημιώσεις, με ποιους όρους, με ποιες προϋποθέσεις και άλλα τέτοια, τα οποία είναι απαράδεκτα, την ώρα που έχει γίνει τέτοια καταστροφή στην παραγωγή».