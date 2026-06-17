«Αντί να μειώσει την ακρίβεια η κυβέρνηση εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτήν και τους μεταθέτει την ευθύνη.»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή τη νέα εφαρμογή «PosoKanei», υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια, αλλά απλώς διευκολύνει τους πολίτες να προσαρμοστούν σε αυτήν.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει πως η κυβέρνηση παρουσιάζει ως καινοτομία τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών μεταξύ διαφορετικών σούπερ μάρκετ, τη στιγμή που οι καταναλωτές αναγκάζονται να αφιερώνουν χρόνο και χρήμα για να πετύχουν μικρές οικονομίες στις αγορές τους.

Όπως σημειώνεται «Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως καινοτομία το να αφιερώνει ο πολίτης χρόνο και χρήμα για να συγκρίνει τιμές σε τρία και τέσσερα διαφορετικά supermarket προκειμένου να εξοικονομήσει λίγα ευρώ. Αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτήν και τους μεταθέτει την ευθύνη. Το «Πόσο Κάνει» δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια. Είναι η ψηφιακή παραδοχή της. Και μαζί με το ερώτημα «πόσο κάνει η εφαρμογή», μένει να αποδειχθεί και η χρησιμότητά της για εκατομμύρια πολίτες που δεν βγάζουν το μήνα. Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι «Πόσο Κάνει;». Το πραγματικό ερώτημα είναι «Γιατί κάνει τόσο;»