Ο Κ.Μητσοτάκης επιθεώρησε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι.

Στο δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αρχικά επιθεώρησε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, επισκέφθηκε το κέντρο Υγείας της Βάρης και συνομίλησε με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο δημαρχείο της πόλης.

O Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλος είπε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «όλα τα έργα που φτιάχνονται στην περιοχή είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η πόλη αλλάζει μορφή με τη βοήθεια της κυβέρνησης. Και εγώ και οι αυτοδιοικητικοί τον ευχαριστούμε από καρδιάς», ενώ από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε: «Σε όλα τα προβλήματα μας ο ΚΜ είναι πάντα ‘παρών’».

Ο κ. Μητσοτάκης σημειώσε: «Η ανάταξη του ΕΣΥ αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας. Ολα όσα έχουμε κάνει στην Υγεία σηματοδοτούν ότι πέρα από τη στείρα αντιπαράθεση, αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι τι θα κάνει τη ζωή του καλύτερη - εμείς δεν τάξαμε λαγούς με πετραχήλια» και συνέχισε: «Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιου είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς - αυτό που κάνω εδώ σήμερα στο 3Β, το κάνω τρία χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τις εκλογές».

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«Η δικιά μας γενιά που μεγάλωσε πολιτικά δεκαετία 80 και 90 είναι η ιστορία του χρέους να πλακώνει τη χώρα και για πρώτη φορά η Ελλάδα καταφέρνει να μειώσει το δημόσιο χρέος της με το γρηγορότερο ρυθμό στην ιστορία - έχουμε χρέος να μην κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δυσθεώρητο χρέος που θα μας πνίξει - έχουμε χαράξει μια συνετή πολιτική - να μειώσουμε φόρους - να στηρίξουμε τους πολίτες» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε: «Στο πολιτικό διαγκωνισμό σήμερα ο «τζάμπα 1» συναγωνίζεται τον «τζάμπα 2» - όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει - Εμείς δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία που γίνεται μέρισμα στους πολίτες, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά, εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα. Κάποιοι τάζουν τζάμπα πρόσβαση στα ΜΜΜ και εμείς έχουμε μηδενίσει το φόρο για τη νέα γενιά. Να έχετε μεγάλη επιφύλαξη με αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν - σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα».

«Θέλουμε να εμπιστευτούμε και πάλι αυτούς που τάζουν και δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν; Σε ποιον θα εμπιστευθούμε το τιμόνι της χώρας σε μια περίοδο κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων; Γιατί ενοχλούνται από το πραγματικό δίλημμα ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο σε περίπτωση κρίσης;» είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Για την πτώση της τιμής του πετρελαίου ανέφερε: «Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου ότι θα περάσει στην αγορά - αύριο παρουσιάζουμε μια καινοτόμα πλατφόρμα την posokanei που θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να γνωρίζει ανά πάσα τιμή τις καλύτερες τιμές».

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