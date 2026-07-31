Η νέα ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή και θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2026. Άρα θα καλύπτει τη φετινή σεζόν.

Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδωρήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Με τη νέα διάταξη, το αφορολόγητο όριο διαμορφώνεται στα 6.000 ευρώ ετησίως, αντί των 300 ευρώ τον μήνα που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η αλλαγή αντιστοιχεί ουσιαστικά σε αύξηση του μηνιαίου αφορολόγητου από 300 σε 500 ευρώ.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τους εποχικά εργαζόμενους, καθώς το αφορολόγητο δεν θα υπολογίζεται πλέον σε μηνιαία βάση αλλά σε ετήσια. Έτσι, εργαζόμενος που απασχολείται για 6 μήνες θα μπορεί να έχει αφορολόγητα φιλοδωρήματα έως 1.000 ευρώ, ποσό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή και, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας και τα φιλοδωρήματα που θα εισπραχθούν κατά τη φετινή θερινή περίοδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του πρωθυπουργού:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αν δουλεύεις σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα αυξάνεται. Θυμάστε ότι πριν από 2 χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ τον μήνα στα tips. Στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά της περιοχής και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα tips από τα 300 ευρώ τον μήνα στα 6.000 ευρώ τον χρόνο.

Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ τον μήνα από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες τον χρόνο, αλλά προσέξτε: αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες τον χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ. Πρακτικά, υπερτριπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά θα έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/2026».

{https://www.facebook.com/reel/1585284209902641}