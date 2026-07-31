Το μηνιαίο όριο δεν λάμβανε υπόψη την έντονη εποχικότητα της απασχόλησης σε κλάδους όπως ο τουρισμός και η εστίαση.

Σε έμπρακτη αναγνώριση των αδυναμιών της αρχικής ρύθμισης για τη φορολόγηση των φιλοδωρημάτων προχωρά η κυβέρνηση, αλλάζοντας εκ βάθρων τον τρόπο υπολογισμού του αφορολόγητου ορίου. Από το φορολογικό έτος 2026, το σημερινό πλαφόν των 300 ευρώ τον μήνα αντικαθίσταται από ενιαίο ετήσιο αφορολόγητο όριο 6.000 ευρώ.

Η παρέμβαση διορθώνει στην πράξη ένα από τα βασικά προβλήματα του συστήματος που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2024: το μηνιαίο όριο δεν λάμβανε υπόψη την έντονη εποχικότητα της απασχόλησης σε κλάδους όπως ο τουρισμός και η εστίαση. Εργαζόμενοι που συγκέντρωναν μεγάλο μέρος του ετήσιου εισοδήματός τους σε λίγους μήνες βρίσκονταν έτσι σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με όσους εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Με τη νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση τον Σεπτέμβριο με αναδρομική ισχύ για ολόκληρο το 2026, το αφορολόγητο θα υπολογίζεται πλέον σε ετήσια βάση. Με τον τρόπο αυτό η φορολογική μεταχείριση των φιλοδωρημάτων προσαρμόζεται περισσότερο στα πραγματικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας.

Διόρθωση της αστοχίας

Ενδεικτικά, ένας εργαζόμενος που απασχολείται για έξι μήνες σε τουριστική επιχείρηση θα μπορεί να λαμβάνει έως 1.000 ευρώ τον μήνα σε φιλοδωρήματα κατά τη διάρκεια της σεζόν χωρίς να ξεπερνά το ετήσιο αφορολόγητο των 6.000 ευρώ. Με το σημερινό καθεστώς, η απαλλαγή περιορίζεται στα 300 ευρώ για κάθε μήνα. Για έναν εργαζόμενο που απασχολείται ολόκληρο το έτος, το νέο όριο αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 500 ευρώ τον μήνα.

Η αλλαγή έχει ιδιαίτερη σημασία για την εστίαση, τον τουρισμό και τις υπηρεσίες, όπου τα φιλοδωρήματα παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με την εποχή, ενώ συχνές είναι και οι αλλαγές εργοδότη μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος.

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Το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα θεσπίστηκε για πρώτη φορά με τον Νόμο 5162/2024. Έως τότε, τα ποσά που καταβάλλονταν ηλεκτρονικά μέσω POS φορολογούνταν στο σύνολό τους. Από την 1η Νοεμβρίου 2024 καθιερώθηκε απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για ποσά έως 300 ευρώ μηνιαίως, ενώ προβλέφθηκε απαλλαγή των φιλοδωρημάτων από ασφαλιστικές εισφορές ανεξαρτήτως ποσού.

Η μετάβαση, λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα, από το μηνιαίο πλαφόν σε ένα σαφώς υψηλότερο και πιο ευέλικτο ετήσιο όριο αποτελεί ουσιαστικά παραδοχή ότι η αρχική αρχιτεκτονική της ρύθμισης δεν ανταποκρινόταν επαρκώς στις συνθήκες εργασίας των βασικών κλάδων στους οποίους εφαρμόζεται. Το νέο πλαίσιο επιχειρεί να διορθώσει αυτή την αστοχία, διατηρώντας παράλληλα περιορισμούς ώστε τα φιλοδωρήματα να μην χρησιμοποιούνται για την υποκατάσταση μέρους του μισθού.