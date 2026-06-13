Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώνεται με μουσικές εκδηλώσεις και συναυλίες στο Σύνταγμα, μετατρέποντας το κέντρο της πρωτεύουσας σε σημείο συνάντησης και έκφρασης για χιλιάδες πολίτες.

Σε ένα ιδιαίτερα έντονο και πολύχρωμο σκηνικό μετατράπηκε το κέντρο της Αθήνας, καθώς χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στο Athens Pride 2026, που κορυφώθηκε με τη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.

Από νωρίς το απόγευμα, η πλατεία Συντάγματος γέμισε με σημαίες, πανό και μηνύματα υπέρ της ισότητας και της αποδοχής, ενώ οργανώσεις, συλλογικότητες και πολίτες έδωσαν το «παρών» στη φετινή διοργάνωση, η οποία έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά και πολιτιστικά γεγονότα της πόλης.

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Χαιρετισμό στο Athens Pride απηύθυνε κι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας που υπογράμμισε ότι «αυτή είναι η Αθήνα που θέλουμε: ανοικτή και συμπεριληπτική» και η γιορτή αυτή μας υπενθυμίζει πως «πρέπει να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας», προσθέτοντας πως και ο Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει την πρωτοβουλία αυτή.

Στο βήμα ανέβηκαν επίσης για να απευθύνουν μήνυμα συμπαράστασης στο Athens Pride κι πρέσβεις από διάφορες χώρες. Ο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής του Μεξικού πρέσβης Αλεχάνδρο Μορένο Γκαρσία Ελισόνδο, υπογράμμισε πως η χώρα του έχει πρωτοπορήσει στη θεσμική συμπερίληψη και προστασία των διαφόρων κοινοτήτων, τονίζοντας πως οι κοινωνίες που συμπεριλαμβάνουν όλες τις κοινότητες χωρίς διακρίσεις γίνονται πλουσιότερες

Ο πρέσβης της Ταϊλάνδης Sathana Kashemsanta Na Ayudhya τόνισε με τη σειρά του πως η χώρα του έχει πρωτοστατήσει σε πολλές πρωτοβουλίες στον ΟΗΕ για την ισότητα και τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Παρούσα κι η Διεθνής Αμνηστία, η οποία ανακοίνωσε την λειτουργία Παρατηρητηρίου για την επίβλεψη της τήρησης της ορατότητας και της συμπερίληψης.

Στην πορεία συμμετείχαν οργανώσεις, συλλογικότητες και άρματα, ενώ μουσικό παλμό θα δώσουν οι Batala, Quilombo και Dançauê.

{https://x.com/voiceofhellas/status/2065768764092674470}

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μεγάλη συναυλία, την παρουσίαση της οποίας έχουν αναλάβει οι Andromeda Balls και Χριστίνα Βούλγαρη.

Στη σκηνή θα ανέβουν οι Ματούλα Ζαμάνη, Δημήτρης Σαμόλης, οι Black Unit, Mitch T, Nasty Hiloudaki, Χρυσηίδα Γκαγκούτη και Φώτης Λάμαρης, ενώ το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει live εμφανίσεις, performances και μια ειδική εμφάνιση-έκπληξη που θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Το Athens Pride, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο κέντρο της Αθήνας, παραμένει σημείο αναφοράς για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων και την ενίσχυση της ορατότητας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, προσελκύοντας χιλιάδες συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.