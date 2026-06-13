Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Κάλεσμα για συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Athens Pride και στην πορεία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε ανακοίνωσή του για το Athens Pride 2026, αναφέρει πως το στηρίζει «ολόπλευρα, για μια κοινωνία με πραγματική ισότητα και δικαιώματα για όλες και όλους, ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικών προτιμήσεων.

Η αξιοπρέπεια, η ορατότητα και η ελευθερία όλων των ανθρώπων δεν μπορούν να τίθενται σε διαπραγμάτευση. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που έκανε το γεναίο βήμα της θεσμοθέτησης του σύμφωνου συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών, ανοίγοντας δρόμους και σπάζοντας ταμπού και στερεότυπα.

Η μάχη ενάντια στις διακρίσεις και την ομοφοβία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για κάθε προοδευτική πολιτική δύναμη. Απέναντι σε μια κυβέρνηση που υποδαυλίζει συνεχώς τον σεξουαλικό ρατσισμό και τις προκαταλήψεις, στεκόμαστε ανοιχτά και υπερήφανα στον αγώνα για την άρση κάθε είδους διακρίσεων. Το πρόσφατο περιστατικό, άλλωστε, με την απόρριψη από πλευράς της ΣΤΑΣΥ ΑΕ της προβολής του Pride στους σταθμούς του Μετρό της Αθήνας δείχνει ότι τα ζητήματα αυτά κάθε άλλο παρά έχουν λυθεί. Και βεβαίως δεν μπορούμε να παραβλέπουμε πως η ίδια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετάνιωσε για το δικό της νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και, αμέσως μετά την υπερψήφισή του, πολλοί βουλευτές και στελέχη της ζητούν ακόμα και την ακύρωσή του.

Όπως κάθε χρόνο, λοιπόν, έτσι και φέτος, στηρίζουμε και συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις του Athens Pride και στην πορεία, που ξεκινά στις 7 μ.μ. από την Πλατεία Συντάγματος».