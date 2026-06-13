«Σε αφορά» είναι το κεντρικό σύνθημα του φετινού Pride.

«Σε αφορά» είναι το κεντρικό σύνθημα του φετινού Pride και πράγματι οι διεκδικήσεις, οι αγώνες και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων μας αφορούν, επισημαίνει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου.

«Μας αφορούν γιατί ο αγώνας τους δεν σταμάτησε στην κατοχύρωση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών όπως θέλει να μας πείσει η κυβέρνηση. Ειδικά από τη στιγμή που η ΣΤΑΣΥ φέτος δεν βρήκε χώρο για την αφίσα του Pride για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Με δικαιολογίες που δεν μπορούν να κρύψουν το ότι η κυβέρνηση και το κόμμα της ΝΔ κλείνουν το μάτι στο υπερσυντηρητικό ακροατήριο, σε μία απελπισμένη προσπάθεια να βρουν τη χαμένη τους συσπείρωση στην οχλαγωγία που βρίσκεται στα δεξιά τους» συνεχίζει.

Και καταλήγει: «Μας αφορά λοιπόν το pride, γιατί ο αγώνας συνεχίζεται. Μας αφορά κάθε ένα παιδί στην εφηβεία που προσπαθεί να γίνει αποδεκτό. Μας αφορά κάθε εργαζόμενο άτομο που δεν μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα στη δουλειά του. Μας αφορά κάθε ζευγάρι που φοβάται να περπατήσει χέρι-χέρι στον δρόμο. Μας αφορούν όλα τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων γιατί είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν τα διαπραγματευόμαστε. Σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 19:00 στην πλ. Συντάγματος θα είμαστε εκεί, γιατί μας αφορά».

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