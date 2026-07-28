«Μετά τα 50 δεν έχει νόημα να μας τις θυμίζετε αυτές τις επετείους», σχολίασε χαριτολογώντας ο Αλέξης Τσίπρας.

Μια τούρτα-έκπληξη περίμενε τον Αλέξη Τσίπρα μετά το τέλος της εκδήλωσης της ΕΛ.Α.Σ. στο «Σεράφειο», όπου παρουσιάστηκαν οι θέσεις του κόμματος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Την έκπληξη οργάνωσαν οι συνεργάτες του, με τον Γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ., Μίλτο Χατζηγιαννάκη, να παίρνει πρώτος τον λόγο από το βήμα. «Τη μέρα των γενεθλίων του αποφάσισε να βρεθεί μαζί μας, να βρεθεί δίπλα σας και πρέπει να του ευχηθούμε χρόνια πολλά, να φέρουμε μια τούρτα και να του πούμε και το τραγούδι», είπε, πριν εμφανιστεί η τούρτα και οι παρευρισκόμενοι τραγουδήσουν το καθιερωμένο «Χρόνια Πολλά».

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέβηκε στη συνέχεια ξανά στο βήμα και, αστειευόμενος για την ηλικία του, σχολίασε: «Ρε παιδιά, μετά τα 50 δεν έχει νόημα να μας τις θυμίζετε αυτές τις επετείους».

{https://www.tiktok.com/@dnews.gr/video/7667537062580505878}

Α.Γ.