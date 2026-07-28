Στις 15 Σεπτεμβρίου.

Ο Γιάννης Χαρούλης, μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες και στάσεις σε όλη την Ελλάδα, επιστρέφει στην Αθήνα την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου για τη μεγάλη συναυλία του στο Θέατρο Λυκαβηττού.



Με μουσικές που μας σημάδεψαν, ξεχωριστές στιγμές από τη δισκογραφία του, αλλά και νέα τραγούδια που ετοιμάζει με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου.



Θυμίζουμε ότι πριν λίγες ημέρες, ο Γιάννης Χαρούλης και ο Δημήτρης Μπάκουλης κυκλοφόρησαν το τραγούδι «Είναι αργά για προσευχές και είναι νωρίς για κλάματα» σε στίχους του Άλκη Αλκαίου.

Ο συνθέτης Δημήτρης Καρράς μελοποιεί τους στίχους του Αλκαίου με απόλυτο σεβασμό στην ποιητική τους δύναμη. Ο Γιάννης Χαρούλης συναντά για πρώτη φορά δισκογραφικά τον Δημήτρη Μπάκουλη, σε μια βαθιά συγκινητική καταγραφή.

Μαζί με τον Γιάννη Χαρούλη στον Λυκαβηττό θα βρίσκονται οι μουσικοί:



Λευτέρης Ανδριώτης - Λύρα

Γιώργος Δούσος - Πνευστά

Βασίλης Νησσόπουλος - Μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος - Τύμπανα

Αλέκος Βουλγαράκης - κιθάρα

Γιώργος Αγγελάκης - Τρομπόνι

Τάσος Βαλκάνης – Τρομπέτα



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