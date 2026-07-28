Συναγερμός στην Πάρο για φωτιά κοντά σε κατοικίες, διπλό μήνυμα 112 για εκκένωση προς Αλυκή, μαίνεται το πύρινο μέτωπο.

Φωτιά ξέσπασε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί της Πάρου, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο καθώς οι φλόγες καίνε σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Για την κατάσβεση επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Νάξο 2 πυροσβέστες με 1 όχημα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου. Για την φωτιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2082064189711860075}

112 για τη φωτιά στην Πάρο: «Απομακρυνθείτε προς Αλυκή» – Οι 3περιοχές που εκκενώνονται

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Πάρου, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους – Καμπί βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβεσή της. Η Πολιτική Προστασία προχώρησε στην ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας όσους βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές να απομακρυνθούν άμεσα για προληπτικούς λόγους. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά, απομακρυνθείτε προς Αλυκή». Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή όπου καίγονται απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης.Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για την οριοθέτηση του μετώπου.

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Oι δηλώσεις του Δημάρχου για το πύρινο μέτωπο - Καίγονται απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση κοντά στον ΧΥΤΑ

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή επιχειρούσε ελικόπτερο, ενώ αναμένονταν δύο αεροσκάφη Canadair από την Αθήνα για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης. Ο κ. Μπιζάς διευκρίνισε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του ΧΥΤΑ και όχι μέσα σε κατοικημένο ή δασικό τμήμα, τονίζοντας παράλληλα πως όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού βρίσκονται στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της.

Η φωτιά καίει απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπί, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενίσχυση της επιχείρησης. Στο μέτωπο επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις ένα ελικόπτερο και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Παράλληλα, ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο μεταβαίνουν δύο ακόμη πυροσβέστες με ένα όχημα για την περαιτέρω ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται με στόχο την άμεση οριοθέτηση και πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος επέκτασής της προς τις γύρω περιοχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dka75c1v70rd?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://www.facebook.com/kiriaki.papa.56/posts/pfbid02WUBWqDcCTHVdpeNJuBWrhTcPxGjvM5iAH4vH9ZBcHwLcppYpKu3KRwMAxqrcJfkWl}

Πηγή: Κυριακή Παπαγιακουμού

Ήχησε 112 για εκκένωση

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Πάρου λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Άγιος Χαράλαμπος – Καμπί, καλώντας όσους βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές να απομακρυνθούν άμεσα για προληπτικούς λόγους. Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει «Πυρκαγιά στην περιοχή Άγιος Χαράλαμπος – Καμπί της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος – Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά, απομακρυνθείτε προς Αλυκή.»

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πυροσβέστες με οχήματα, ελικόπτερο και πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ ενισχύσεις μεταβαίνουν από τη Νάξο. Παράλληλα, ο Δήμος Πάρου συνδράμει με υδροφόρες και μηχάνημα έργου. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του 112 και των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους μέχρι την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid0rNrx8UxbNjq7kjCUthWm6vWJ7KKffUjLqhMfLoy3zzUpkaVAJaYaiPf3aGYdYkiAl}

112 για τη φωτιά στην Πάρο: Μήνυμα εκκένωσης για το Καμάρι – «Απομακρυνθείτε προς Αλυκή»

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Πάρου, καθώς η πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν άμεσα προς την Αλυκή, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Στο μήνυμα που εστάλη αναφέρεται:

«Πυρκαγιά στην περιοχή Καμάρι της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου.Αν βρίσκεστε στην περιοχή Καμάρι, απομακρυνθείτε προς Αλυκή. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. Πρόκειται για το νεότερο μήνυμα που εκδίδεται από το 112, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες στην Πάρο.»

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, με στόχο την άμεση οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της.

{https://x.com/112Greece/status/2082082573967073759}