Η Hellenic Train ενημερώνει ότι ενδέχεται να παρατηρηθούν πρόσκαιρες καθυστερήσεις μέχρι την πλήρη εξομάλυνση της κυκλοφορίας στο δίκτυο του Προαστιακού.

Αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς – Κάτω Αχαρνές του Προαστιακού, μετά την φωτιά που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων.

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία των συρμών έχει επανέλθει και τα δρομολόγια αναμένεται να επιστρέψουν σταδιακά στην κανονική τους ροή. Νωρίτερα, από τις 13:03, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων και η ηλεκτροδότηση στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου, λόγω της φωτιάς που σημειώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής. Η διακοπή είχε ως αποτέλεσμα αρκετά δρομολόγια του Προαστιακού να πραγματοποιηθούν με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις, προκαλώντας προσωρινή ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό.

Σύμφωνα με την εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού υπήρξε συντονισμός με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η ασφαλής λειτουργία της γραμμής. Μετά την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, οι συρμοί άρχισαν να κινούνται εκ νέου στο τμήμα Πειραιάς–Κάτω Αχαρνές. Η Hellenic Train επισημαίνει ότι, παρά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιρες καθυστερήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης εξομάλυνση των δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού της Αθήνας. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για την πορεία των δρομολογίων πριν από τη μετακίνησή τους.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 13:03 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Πειραιάς – Κάτω Αχαρνές, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται ορισμένα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στην διεξαγωγή τους.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1217 (Αεροδρόμιο – Πειραιάς) παραμένει στον σταθμό των Κάτω Αχαρνών, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1313 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον σταθμό του Α.Ι. Ρέντη, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1546 (Αθήνα – Χαλκίδα) παραμένει στον σταθμό της Αθήνας και η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1216 (Πειραιάς – Αεροδρόμιο) παραμένει πλησίον του σταθμού της Αθήνας. Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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Νεότερη ενημέρωση, ώρα 13:50: Σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, στις 13:40 αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς – Κάτω Αχαρνές. Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας.