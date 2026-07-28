«Είχα πάρα πολλά χρόνια, να θυμηθώ, ανήμερα των γενεθλίων μου να είμαι σε ένα βήμα και να εκφωνώ ομιλία», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Τα 52α γενέθλιά του γιόρτασε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος τα πέρασε... στο βήμα μιας πολιτικής εκδήλωσης. Ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. μίλησε στο «Σεράφειο», στο πλαίσιο της παρουσίασης των θέσεων του κόμματος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κάνοντας μάλιστα αναφορά στην ημέρα των γενεθλίων του.

«Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε ο Μίλτος (σ.σ. ο Γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ., Μίλτος Χατζηγιαννάκης), αλλά είχα πάρα πολλά χρόνια, να θυμηθώ, ανήμερα των γενεθλίων μου να είμαι σε ένα βήμα και να εκφωνώ ομιλία, σε μια πολιτική εκδήλωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ευχές όλους και όλες», είπε στο ξεκίνημα της ομιλίας του.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο πρώην πρωθυπουργός κέρασε τους παρευρισκόμενους το παραδοσιακό γλυκό «εργολάβο», ανταποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο τις ευχές που δέχθηκε.