«Η τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται μόνο από δημόσια, δωρεάν, ελεύθερα και αυτοδιοικούμενα πανεπιστήμια», αναφέρει η Νέα Αριστερά.

Επίθεση κατά της ΕΛΑΣ εξαπέλυσε, με ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά με αφορμή τη στάση της για τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

«Χρειάζεται γερά νεύρα για να παρακολουθήσει κανείς τις θέσεις που διατυπώνει η ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το σχήμα του Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζει τώρα πως θα καταργήσει μεν το νόμο Πιερρακακη, και δεν θα τον «αλλάξει ριζικά», όπως διαμήνυε μέχρι τώρα, αλλά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα συνεχίσουν να λειτουργούν», ανέφερε η Πατησίων και πρόσθεσε: «Προφανώς ο πυρήνας της θέσης της ΕΛΑΣ παραμένει ίδιος, απαράλλακτος και… αντισυνταγματικός: δεν θέλει να αλλάξει το άρθρο 16 του Συντάγματος που απαγορεύει σε ιδιώτες να ανοίγουν πανεπιστήμια, αλλά θα επιτρέψει την διατήρηση όσων σήμερα υπάρχουν. Θα καταργήσει τον ισχύοντα νόμο αλλά θα ψηφίσει άλλον εξίσου αντισυνταγματικό προκειμένου να συνεχίσουν τα λειτουργούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Το σχήμα του Αλέξη Τσίπρα προφανώς συναισθάνεται την πίεση των προοδευτικών πολιτών και μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και επιχειρεί με αντιπερισπασμούς να μην τους απογοητεύσει».

Καταλήγοντας, η Νέα Αριστερά σημείωσε: «Η Αριστερά δεν λειτουργεί σαν τον Μανωλιό που βάζει τα ρούχα αλλιώς. Η Αριστερά πάντα κινείται με καθαρές κουβέντες. Γι’ αυτό: Τα πανεπιστήμια μπορούν να είναι μόνο δημόσια. Ο νόμος ΠιερρακΆκη πρέπει να καταργηθεί οριστικά. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται μόνο από δημόσια, δωρεάν, ελεύθερα και αυτοδιοικούμενα πανεπιστήμια».