Με απόφασή της η ΣΤΑΣΥ απαγορεύει την ανάρτηση αφισών στους σταθμούς του Μετρό της Αθήνας για το Athens Pride. Τι αναφέρουν οι διοργανωτές σε ανάρτησή τους.

Σε ανακοίνωσή του, το Athens Pride καταγγέλλει ότι η αίτηση απορρίφθηκε χωρίς να δοθεί κάποια αιτιολόγηση από την εταιρεία, παρά το γεγονός ότι ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τη χρήση των διαφημιστικών χώρων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοργάνωσης, «μετά από 10 χρόνια παρουσίας της αφίσας μας στο μετρό της Αθήνας – που για μας ήταν μια κατάκτηση του δημοσίου χώρου – φέτος η ΣΤΑΣΥ ΑΕ απέρριψε αναιτιολόγητα την αίτηση μας».

Όπως αναφέρει η διοργάνωση, η απόφαση γνωστοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της ανάρτησης των αφισών, ενώ δεν υπήρξε καμία επίσημη εξήγηση για την αλλαγή στάσης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Το Athens Pride 2026 είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στην πλατεία Συντάγματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

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Ουτε βήμα πίσω στον δημόσιο χώρο!

Μετα απο 10 χρόνια παρουσίας της αφίσας μας στο μετρό της Αθήνας - που για μας ήταν μια κατάκτηση του δημοσίου χώρου - φετος η ΣΤΑΣΥ ΑΕ απέρριψε αναιτιολόγητα την αίτηση μας!

Το Athens Pride ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία για την χρήση του διαφημιστικού χώρου και παρά το επίσημο αίτημά μας, καμία εξήγηση δεν δόθηκε από την εταιρεία για την ξαφνική απόφαση, η οποία μας κοινοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάρτησης.

Σε μια περίοδο αυξανόμενης ρητορικής μίσους, μισαλλοδοξίας και βίας κατά της κοινότητάς μας, κινήσεις όπως αυτή, που περιορίζουν την ορατότητά μας στην πόλη, αποτελούν σαφή πολιτική θέση στην κατεύθυνση της αορατότητας μας. Σε αυτή τη συγκυρία κάθε άτομο, φορέας, οργανισμός και εταιρεία οφείλει να πάρει θέση. Και να κριθεί από αυτήν.

ΣΕ ΑΦΟΡΑ

ATHENS PRIDE 2026

Σάββατο 13 Ιουνίου

Πλατεία Συντάγματος

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Not a single step back from public space.

For the past decade, the presence of Athens Pride posters in the Athens Metro has meant more than advertising. For us, it has been a hard-won claim to visibility in the city’s public space.

This year, STASY S.A. rejected our request without providing any explanation.

Athens Pride followed the official procedure for booking advertising space. Despite our formal request, the company offered no justification for this sudden decision, which was communicated to us just one day before the posters were scheduled to be displayed.

At a time when hate speech, intolerance and violence against our community are on the rise, decisions that restrict our visibility in the city are not neutral. They amount to a clear political stance — one that pushes us further into invisibility.

In this moment, every person, institution, organisation and company has a responsibility to take a position.

And to be held accountable for it.

IT’S ABOUT YOU.

ATHENS PRIDE 2026

Saturday, June 13

Syntagma Square

Ανακοίνωση της ΝΕΑΡ

Η απόφαση της ΣΤΑΣΥ να μην εγκρίνει φέτος την ανάρτηση της αφίσας του Athens Pride στους σταθμούς του Μετρό της Αθήνας, είναι το λιγότερο απαράδεκτη. Είναι η πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία που στο μέσο μεταφοράς που επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, δεν θα αναρτηθούν αφίσες της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Athens Pride, η αίτηση απορρίφθηκε χωρίς αιτιολόγηση, παρότι ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τη χρήση των διαφημιστικών χώρων. Η αλλαγή στάσης, μάλιστα, γνωστοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της ανάρτησης.

Όλα αυτά διαψεύδουν πρακτικά τους ισχυρισμούς της ΣΤΑΣΥ πως η καμπάνια δεν φιλοξενήθηκε λόγω «υφιστάμενων εμπορικών, διαφημιστικών δεσμεύσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο». Τέτοιου είδους συμφωνίες οριστικοποιούνται καιρό πριν την ανάρτηση των διαφημιστικών αφισών, οπότε η καθυστέρηση ενημέρωσης των διοργανωτών του Athens Pride δημιουργεί εύλογες υποψίες για τη σκοπιμότητα της απόφασης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ προβληματίζει με τις αποφάσεις της για τις διαφημίσεις στους σταθμούς του Μετρό. Όλοι και όλες θυμόμαστε πως πριν λίγα χρόνια είχε είχε φιλοξενηθεί η καμπάνια σκοταδιστικών ομάδων για τα λεγόμενα «δικαιώματα του αγέννητου παιδιού».

Ανεξάρτητα από τα κάθε λογής «τεχνικά» εμπόδια που υψώνονται, η Νέα Αριστερά μαζί με χιλιάδες πολίτες θα βρεθεί το Σάββατο στο Σύνταγμα για να δηλώσει πως τα δικαιώματα και διεκδικήσεις της LGBTQI+ κοινότητας είναι αδιαπραγμάτευτα!