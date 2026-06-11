Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζει με δηκτικό τρόπο την παραίτηση του Γιώργου Διδασκάλου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού.

«Οι κυβερνητικές πηγές αιτιολογούν τις πρόσφατες παραιτήσεις γενικών γραμματέων που λαμβάνουν χώρα υπό τον θόρυβο του σκανδάλου διαφθοράς στις πολεοδομίες, με το επιχείρημα ότι... έκλεισαν τον κύκλο τους», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τη παραίτηση του Γιώργου Διδασκάλου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού και πρόσθεσε: «Καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Κανείς δε φταίει, τίποτα δεν έγινε. Επί επτά χρόνια διατηρούσαν γενικό γραμματέα αρμόδιο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό ένα στέλεχος, συγγενείς του οποίου φέρονται να ελέγχονται για το στήσιμο κυκλώματος με εκβιασμούς και φακελάκια στις πολεοδομίες».

Καταλήγοντας ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει: «Η κυβέρνηση που "πουλάει" την ψηφιοποίηση του κτηματολογίου και τη διοικητική μεταρρύθμιση αλλά ανέχεται τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος, είναι βαριά εκτεθειμένη.

Αντί για μεταρρυθμίσεις, είχε δημιουργηθεί βιομηχανία παραγωγής πολιτικού χρήματος».