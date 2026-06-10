Με αφορμή, αρχικά, την προχθεσινή του επίσκεψη στην Πιερία ο κ. Τσουκαλάς στάθηκε στην κατάσταση που έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας της χώρας.

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΕΡΤnews «Newsroom» και τον δημοσιογράφο Γιώργο Σιαδήμα ήταν το πρωί της Τετάρτης ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.



Με αφορμή, αρχικά, την προχθεσινή του επίσκεψη στην Πιερία ο κ. Τσουκαλάς στάθηκε στην κατάσταση που έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας της χώρας. Τόνισε, λοιπόν, ότι «ήμουν στην Πιερία προχθές και συζήτησα με κτηνοτρόφους, οι οποίοι είναι άνθρωποι που θανατώθηκαν τα κοπάδια τους και οι ίδιοι είναι σε αδιέξοδο. Κινδυνεύουν να αλλάξουν δουλειά και να παρατήσουν τον πρωτογενή τομέα γιατί δεν έχουν χρονοδιαγράμματα για το πότε θα μπορέσουν να πάρουν αποζημιώσεις και να ξαναγυρίσουν στη δουλειά τους έχοντας νέα κοπάδια τους. Μάλιστα τους λένε ότι ακόμα και να πάρουν άλλα κοπάδια δεν μπορούν να τα πάνε στο στάβλο τους. Το βέβαιο είναι ότι αν δεν δώσουμε τη βαρύτητα που πρέπει στον πρωτογενή τομέα, η χώρα θα καταστραφεί».

«Η χώρα χωρίς πρωτογενή τομέα δεν μπορεί να πάει πουθενά» επισήμανε και εξήγησε ότι «γι’ αυτό εμείς έχουμε βάλει ως κεντρικό άξονα της πολιτικής μας την περιφερειακή ανάπτυξη. Το πως, δηλαδή, θα μπορέσουμε να μην έρθουμε ξανά αντιμέτωποι με το σημερινό επενδυτικό περιβάλλον όπου η μία στις δύο επενδύσεις είναι αγορά ακινήτων αλλά να έχουμε επένδυση στην καινοτομία, στον πρωτογενή τομέα και την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα της οικονομίας.

Μάλιστα σε συνέντευξή του ο Πρόεδρος του ΣΕΒ εξήγησε τους λόγους που πράγματι υπάρχει χαμηλή παραγωγικότητα και ως εκ τούτου εμείς έχουμε βάλει ως κεντρικό στόχο τη νέα ευρωπαϊκή σύγκληση στο να αλλάξει η χώρα πίστα στην παραγωγικότητα».



Παράλληλα, ο Εκπρόσωπος Τύπου επανάφερε στον δημόσιο διάλογο την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου - για εκείνους που έχουν υπαχθεί στο νόμο 3869 του ΠΑΣΟΚ - γνωστό και ως νόμο Κατσέλη – σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση βγήκε και δήλωσε ότι θεωρεί ασαφή την απόφαση και προτρέπει να βρούμε μία λύση που ικανοποιεί και τα δύο μέρη. Μα η απόφαση ξεκάθαρα απέδωσε δίκιο στο ένα μέρος, είπε δηλαδή ότι παράνομα και καταχρηστικά τα funds και οι τράπεζες υπολόγιζαν τον τόκο στο κεφάλαιο και όχι στη μηνιαία δόση.

Δεν μπορεί εδώ να δώσεις λύση τύπου Σολομώντα. Εδώ η λύση είναι συγκεκριμένη. Η απόφαση μάλιστα ισχύει από όταν βγήκε κάθε απόφαση δικαστηρίου. Άρα από την αρχή».



«Οι δανειολήπτες έχουν πληρώσει πολύ παραπάνω χρήματα και πρέπει αυτά να επιστραφούν είτε με αντιλογισμό ή να καλύψουν μελλοντικές απαιτήσεις στην ενεργό ρύθμιση είτε θα πρέπει να επανενταχθούν στο νόμο όσοι βγήκαν εκτός αυτού με υπαιτιότητα των funds και των τραπεζών. Ήδη, φυσικά, οι δανειολήπτες έχουν ξεκινήσει και στέλνουν εξώδικα. Η λύση όμως δεν είναι αυτή. Η κυβέρνηση είναι εκείνη που οφείλει να βρει μία δίκαιη λύση στα πρότυπα αυτού που αποφάνθηκε η δικαιοσύνη» συμπλήρωσε ο Κώστας Τσουκαλάς και διατύπωσε τη γνώμη ότι «δεν επιτρέπεται άλλη εξαπάτηση των δανειοληπτών απλά για να κερδοσκοπούν κάποια συμφέροντα στη χώρα. Γιατί αφορά τουλάχιστον 350.000 νοικοκυριά. Να θυμίσω κιόλας ότι το ΠΑΣΟΚ είχε φέρει αυτήν τη πρόταση με τροπολογία που η κυβέρνηση αρνήθηκε».



«Εμείς έχουμε βιώσει ένα δεκαήμερο με δημοσκοπήσεις που έχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους» ανέφερε σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και αναρωτήθηκε «πως γίνεται την Κυριακή να έχει 10,5 το ΠΑΣΟΚ και 10,5 η κα Καρυστιανού και την Τρίτη να έχει 15 το ΠΑΣΟΚ και 8 η κα Καρυστιανού».

«Εγώ δεν ξέρω ποιο είναι σωστό. Σας παρουσιάζω όμως μια εικόνα και απορώ για το αν είναι δυνατόν να είναι όλες σωστές όταν αντικρούει η μία την άλλη» είπε ο κ. Τσουκαλάς διευκρινίζοντας ότι «εγώ δεν λέω ότι το κάνουν επίτηδες. Μπορεί να είναι πολύ μεγάλη η ρευστότητα. Μπορεί να είναι διαφορετική μεθοδολογία».



Στην όλη συζήτηση που επικρατεί στη δημόσια σφαίρα και αφορά στα νούμερα των δημοσκοπήσεων, εκείνος αντέταξε τη χθεσινή μελέτη του ΙΟΒΕ που όπως εξήγησε «έχει νούμερα που απασχολούν τον κόσμο».

Μάλιστα, προχώρησε σε μία αναλυτική διατύπωση ορισμένων σημείων της μελέτης αυτής.

«Τον κόσμο τον απασχολούν τα νούμερα που έβγαλε η χθεσινή μελέτη του ΙΟΒΕ - και γκρέμισαν την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας - ότι έχουμε 35% ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος χώρος είναι 14,8%. Άρα οι Έλληνες δεν έχουμε σοβαρό Δημόσιο Σύστημα Υγείας όταν δαπανάμε τόσα χρήματα.

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Στη μελέτη φαίνεται, επίσης, ότι έχουν αυξηθεί κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες επί ημερών Νέας Δημοκρατίας οι συνάνθρωποι μας Έλληνες πολίτες που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και δεν την έλαβαν. Τα έργα του κ. Γεωργιάδη είναι έργα βιτρίνας και θα σας πω το εξής παράδειγμα: Στην Πιερία, μία μέρα μετά από εμένα πήγε ο Υπουργός Υγείας για να εγκαινιάσει την παθολογική κλινική. Εγώ γνωρίζω όμως από τους ανθρώπους που συνάντησα ότι από τις οκτώ οργανικές θέσεις της παθολογικής κλινικής οι τρεις μόνο είναι καλυμμένες και οι 5 δεν είναι», παρατήρησε.



Κληθείς εκ νέου να πάρει θέση για τις δημοσκοπήσεις, ο Εκπρόσωπος Τύπου επανέλαβε την πεποίθησή του ότι «είναι λογικό να υπάρχει μια αυξημένη ορατότητα των νέων κομμάτων που είχαν προαναγγελθεί εδώ και εννέα μήνες και υπερδιαφημίστηκαν. Προφανώς και είναι γεγονός να κάνει ένας πρώην Πρωθυπουργός κόμμα. Προφανώς και είναι γεγονός να κάνει κόμμα ένα πρόσωπο που έπαιξε ένα ρόλο στο κίνημα των Τεμπών. Από την άλλη, μου κάνει εντύπωση γιατί το κόμμα του κ. Σαμαρά εδώ και λίγες μέρες δεν το μετράνε όλες οι εταιρείες στη δυνητική επιρροή.

Θεωρούμε ότι, όταν κάτσει η σκόνη, αυτό που αναμετριέται είναι πολιτικά σχέδια και προγράμματα».



Ταυτόχρονα, δοθείσης της αφορμής έκανε αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης και την αξιοποίηση των πόρων του.

«Χθες φέραμε στη δημοσιότητα ότι από τα 195 μέτρα από το 2021, τα 69 μόνο είναι ίδια μετά αρχικά ορισθέντα . Τα υπόλοιπα είτε απεντάχθηκαν είτε αλλάξαν. Οι αδιάθετοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης για να μην χαθούνε, εμείς προτείναμε να πάνε σε κατασκευή κοινωνικών κατοικιών».



Για το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς εξήγησε ότι «εμείς έχουμε ένα πολιτικό σχέδιο που θεωρούμε ότι είναι η λύση για το μεγάλο πρόβλημα που έχει η χώρα - πρόβλημα θεσμών, ανισοτήτων και οικονομικής υστέρησης. Εμείς έχουμε επενδύσει στη συνέπεια, στην αξιοπιστία και στη μεθοδικότητα. Ο κόσμος θέλει αλλαγή και αυτό φαίνεται στις μετρήσεις» και προχώρησε μάλιστα σε σύγκριση επί θεμάτων, όπως η εξωτερική πολιτική. Πιο συγκεκριμένα, είπε:

«Η ασκούμενη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα αναμετρηθούν και τότε πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα βγει πρώτο. Για παράδειγμα, η ακολουθούμενη εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας - του κατευνασμού δεν οδήγησε σε ήρεμα νερά. Αλλά ήταν ήρεμα νερά επειδή η Ελλάδα υποχωρούσε . Από την άλλη, εμείς προτείνουμε μία εξωτερική πολιτική η οποία θα έχει βάθος και η οποία θα εξηγεί και στους εταίρους μας ότι δεν μπορεί να επιτρέπεται η Τουρκία να κάνει δουλειές με την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ ταυτόχρονα αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας».



Ερωτηθείς, έπειτα, για το εάν το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «η δημοκρατική παράταξη, που είναι ένα ιστορικό κόμμα, μπορεί να δώσει τη λύση απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη. Δεν θα δώσει τη λύση ούτε η μεταμφίεση ενός κόμματος που το 2023 ηττήθηκε με 23 μονάδες και έχει ηττηθεί πάρα πολλές φορές και είναι βολικός αντίπαλος, ούτε ένα start-up πολιτικό σχήμα το οποίο δεν έχει σχέδιο, δεν έχει πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα. Η υφιστάμενη πολιτική νικιέται μόνο με πολιτικές, όχι με πρόσωπα. Τον Μητσοτάκη θα τον νικήσουν οι πολιτικές. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει απλά να αντικατασταθεί ο κ. Μητσοτάκης αλλά μας ενδιαφέρει να αλλάξει κουλτούρα η χώρα και να έχουμε μια πολιτική για τους πολλούς. Να μην είναι η πατρίδα μας μια πατρίδα στα δύο. Από τη μία όσοι πλουτίζουν και από την άλλη, οι αγνοημένοι».

Σε όσους επιχειρούν να καταλογίσουν στο ΠΑΣΟΚ ότι εκπέμπει θολά μηνύματα, ξεκαθάρισε ότι «προφανώς είναι καλό κανένας να μην θολώνει το μήνυμα. Αν κάποιος δημόσια ακυρώσει τη στρατηγική της παράταξης που είναι ο στόχος πρώτης θέσης, η αυτόνομη εκλογική πορεία, το πολιτικό μας σχέδιο και η πολιτική αυτονομία από συμφέροντα προφανώς δεν έχει θέση στον ΠΑΣΟΚ», ξεκαθαρίζοντας ότι έως τώρα δεν έχει υπάρξει κανένα στέλεχος που να έχει προβεί σε τέτοια πράξη και τέτοιο λόγο.



Τέλος, αναφορικά με την μετεκλογική εικόνα ο Εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι «αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα και πάρει την εντολή, εκεί θα δούμε ποιος συμφωνεί με το δικό μας πρόγραμμα – αυτό που εξηγήσαμε στη ΔΕΘ και επεξεργαζόμαστε συνεχώς κομμάτια - και με αυτόν θα υπάρξει συνεργασία. Προφανώς εξαιρούμε τη Νέα Δημοκρατία γιατί ξέρουμε ότι έχει ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Εμείς δεν λέμε το Σεπτέμβριο θα έχουμε πρόγραμμα. Εμείς έχουμε ήδη ένα σχέδιο έτοιμο για το πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα».

«Αν είμαστε δεύτερο κόμμα και πάρει το μπόνους η Νέα Δημοκρατία τότε εκείνη θα έχει επιλεγεί από το λαό να σχηματίσει κυβέρνηση. Εμείς θα έχουμε την εντολή να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση και αυτή την εντολή θα τηρήσουμε», κατέληξε απαντώντας σε ερώτημα του δημοσιογράφου και αποκλείοντας κάθε σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.