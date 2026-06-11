Δύο παραιτήσεις Γενικών Γραμματέων μέσα σε τέσσερις ημέρες, έξι συλλήψεις και πληροφορίες που κάνουν λόγο για νέες εξελίξεις συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο σκηνικό για την κυβέρνηση.

Γαλάζιες «σκιές» προκύπτουν από το τεράστιο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, καθώς μετά την παραίτηση του Ευθύμιου Μπακογιάννη, την περασμένη Δευτέρα (8/6), από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ήρθε άλλη μία να προστεθεί σήμερα για την ίδια υπόθεση.

Ο λόγος για τον Γιώργο Διδασκάλου, ο οποίος παραιτήθηκε από Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού, θέση την οποία κατείχε από το 2019, προεδρεύοντας ως εκ της θέσης του και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν ότι οι δύο παραιτήσεις ενδέχεται να μην είναι οι τελευταίες, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη (έχουν γίνει συνολικά 6 συλλήψεις) και εξετάζονται πρόσωπα που είχαν άμεση ή έμμεση εμπλοκή σε διαδικασίες αδειοδοτήσεων και χωροταξικών εγκρίσεων. Κυβερνητικά στελέχη αποφεύγουν προς το παρόν να ανοίξουν τα χαρτιά τους, ωστόσο στο παρασκήνιο δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρξει και τρίτη παραίτηση το προσεχές διάστημα, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία από τη δικογραφία.

Το βέβαιο είναι ότι η υπόθεση έχει αρχίσει να προκαλεί έντονο «πονοκέφαλο» στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς οι παραιτήσεις δύο γενικών γραμματέων μέσα σε λίγα 24ωρα δημιουργούν την εικόνα ενός σκανδάλου με μεγαλύτερο βάθος και ευρύτερες προεκτάσεις από όσες αρχικά εκτιμώνταν.

Οι «προσωπικοί λόγοι» Μπακογιάννη και η απάντηση Μαρινάκη

Στην επιστολή που απέστειλε στις 7 Ιουνίου προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο Ευθύμιος Μπακογιάννης ανέφερε ότι η απόφασή του ελήφθη για «προσωπικούς λόγους», καθώς θεωρεί ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της πολυετούς θητείας του και πλέον επιθυμεί να επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα.

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Παράλληλα, δήλωσε ότι θα παραμείνει στη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας για τη διευκόλυνση της μετάβασης και της ανάληψης καθηκόντων από τον νέο Γενικό Γραμματέα, καθώς και για τη διασφάλιση της συνέχειας του έργου της Γενικής Γραμματείας.

Ο απερχόμενος γενικός γραμματέας ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό, την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, τους συνεργάτες του γραφείου του και το προσωπικό του ΥΠΕΝ για τη συνεργασία και τη στήριξη που, όπως ανέφερε, συνέβαλαν στην υλοποίηση των στόχων και των έργων που είχαν αναληφθεί στους τομείς της χωροταξίας και της πολεοδομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους έξι συλληφθέντες για το κύκλωμα στις πολεοδομίες βρίσκεται ο κουνιάδος του κ. Μπακογιάννη, ο οποίος είναι Τεχνικός Σύμβουλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και η σύζυγός του, Γενική Γραμματέας του δήμου Γαλατσίου.

Σχετικά με την παραίτηση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Περιβάλλοντος, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν το όνομά του με υποθέσεις διαφθοράς, κάνοντας λόγο για προσωπικούς λόγους αποχώρησης.

Η δεύτερη «βόμβα» Διδασκάλου

Το πρωί της Πέμπτης έγινε γνωστή η παραίτηση του Γιώργου Διδασκάλου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο υπουργείο Πολιτισμού για την ίδια υπόθεση. Υπήρξε Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού από το 2019, προεδρεύοντας ως εκ της θέσης του και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

«Κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτηση τους», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές για την παραίτησή του, ενώ για την ώρα δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί ο ίδιος.

Το γεγονός, πάντως, ότι μέσα σε διάστημα λίγων ημερών αποχώρησαν δύο Γενικοί Γραμματείς που συνδέονται - έστω και εμμέσως - με την ίδια υπόθεση, δυσκολεύει την κυβερνητική επιχειρηματολογία περί «συμπτώσεων» και «κλεισίματος κύκλων». Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις, γνωρίζοντας ότι κάθε νέο στοιχείο της δικογραφίας μπορεί να πυροδοτήσει νέες πολιτικές παρενέργειες.

Και επειδή στην πολιτική οι συμπτώσεις σπανίως πείθουν, το μόνο που απομένει να δούμε είναι αν οι παραιτήσεις Μπακογιάννη και Διδασκάλου ήταν μεμονωμένα περιστατικά ή απλώς οι πρώτοι κρίκοι μιας μεγαλύτερης αλυσίδας εξελίξεων.

Τσουκαλάς: «Επιδημία» παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων

«Οι κυβερνητικές πηγές αιτιολογούν τις πρόσφατες παραιτήσεις γενικών γραμματέων που λαμβάνουν χώρα υπό τον θόρυβο του σκανδάλου διαφθοράς στις πολεοδομίες, με το επιχείρημα ότι... έκλεισαν τον κύκλο τους», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τη παραίτηση του Γιώργου Διδασκάλου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού και πρόσθεσε: «Καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Κανείς δε φταίει, τίποτα δεν έγινε. Επί επτά χρόνια διατηρούσαν γενικό γραμματέα αρμόδιο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό ένα στέλεχος, συγγενείς του οποίου φέρονται να ελέγχονται για το στήσιμο κυκλώματος με εκβιασμούς και φακελάκια στις πολεοδομίες».

Καταλήγοντας ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει: «Η κυβέρνηση που "πουλάει" την ψηφιοποίηση του κτηματολογίου και τη διοικητική μεταρρύθμιση αλλά ανέχεται τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος, είναι βαριά εκτεθειμένη.

Αντί για μεταρρυθμίσεις, είχε δημιουργηθεί βιομηχανία παραγωγής πολιτικού χρήματος».