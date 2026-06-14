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Η ανάρτηση που έκανε ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Χθες η Αθήνα γέμισε χρώμα, χαμόγελα και περηφάνια» έγραψε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Το Athens Pride - Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας είναι γιορτή. Είναι όμως και υπενθύμιση, ότι το δικαίωμα να αγαπάς όποιον θέλεις και να ζεις χωρίς φόβο κατακτήθηκε με αγώνες που οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε καθημερινά» συνέχισε.

Και κατέληξε: «Θέλουμε μια πόλη ανοιχτή, συμπεριληπτική που δεν ρωτά ποιος είσαι για να αποφασίσει αν αξίζεις σεβασμό και ίσες ευκαιρίες. Γιατί η Αθήνα ανήκει σε όλους».

{https://www.facebook.com/harisdoukas/posts/pfbid0EygnjTCfVfLKkWZ4HjQz7kZqferyjthiYKK62gLDJSrbWeb71uuMiXywox4kTjKLl}

Υπενθυμίζεται ότι χθες, χαιρετισμό στο Athens Pride απηύθυνε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δίνοντας το δικό του μήνυμα ισότητας.

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Κατά τον χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε ότι «αυτή είναι η Αθήνα που θέλουμε: ανοικτή και συμπεριληπτική».

Αναφερθείς στον θεσμό του Athens Pride, ο Χάρης Δούκας επεσήμανε ότι «η γιορτή αυτή μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας».

Τέλος, ο Χάρης Δούκας υπενθύμισε τη στήριξή του στην πρωτοβουλία αυτή.