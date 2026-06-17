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Την βραδιά των Mad VMA 2026 άνοιξε ο Akylas με το «Ferto».

Για 23η χρονιά το Mad VMA επέστρεψε για να χαρίσει μοναδικές στιγμές ατελείωτης μουσικής και εκρηκτικών εμφανίσεων στη σκηνή του κλειστού γηπέδου Tae Kwon Do στο Φάληρο.

Καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας περπάτησαν στο κόκκινο χαλί δίνοντας το σύνθημα της έναρξης, με τον Akyla να ανοίγει την αυλαία με το «Ferto», σε μία ανατρεπτική εμφάνιση.

Στο τιμόνι της παρουσίασης επιστρέφει ο διαχρονικός οικοδεσπότης του θεσμού, Θέμης Γεωργαντάς και μαζί του φέτος, σε ένα εκρηκτικό δίδυμο βρίσκεται η Χρυσηίδα Γκαγκούτη.

Πρώτος στη σκηνή ανέβηκε ο Akylas για να χαρίσει ένα μοναδικό υπερθέαμα με το «Ferto», ενώ ντυμένος στα λευκά, ανέβηκε στη σκηνή για να κάνει… τσουλήθρα.

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