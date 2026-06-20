Εκατέρωθεν δηλώσεις για κλείσιμο και λειτουργία του περάσματος.

Σε ανοιχτή διάψευση των ιρανικών ισχυρισμών περί κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ προχώρησε ο αμερικανικός στρατός, υποστηρίζοντας ότι η κρίσιμη θαλάσσια δίοδος παραμένει σε λειτουργία και ότι η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά.

Όπως δήλωσε στο Sky News ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, «το Ιράν δεν ελέγχει το Στενό του Ορμούζ», προσθέτοντας ότι «η κυκλοφορία συνεχίζει να ρέει» και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν στενά την περιοχή ώστε να διασφαλίσουν τη συνέχιση της ομαλής διέλευσης.

Σύμφωνα με την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση, μόνο μέσα σε μία ημέρα διήλθαν με ασφάλεια από το Στενό 55 εμπορικά πλοία, ενώ υπογραμμίζεται ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν «σε εγρήγορση» στο πλαίσιο της εφαρμογής συμφωνιών αποκλιμάκωσης με το Ιράν.

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν ως απάντηση στις αναφορές που αποδίδονται στην ιρανική πλευρά περί εκ νέου κλεισίματος του Στενού, σε μια κίνηση που –όπως μεταδίδεται– συνδέεται με τις πρόσφατες στρατιωτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή και τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο.

Προειδοποίηση από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το κλείσιμο της θαλάσσιας διόδου και προειδοποίησαν τα εμπορικά πλοία να μην προσεγγίζουν την περιοχή, προκαλώντας νέο κύμα ανησυχίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε επίσης δηλώσεις συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σύμφωνα με τις οποίες, εφόσον μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός «παραμείνει στα χαρτιά», τότε η ροή ενέργειας από τη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επηρεαστεί σοβαρά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Η αντιφατική εικόνα γύρω από το Στενό του Ορμούζ αναδεικνύει τη γεωπολιτική ένταση στην περιοχή, καθώς οι ΗΠΑ διαβεβαιώνουν για την απρόσκοπτη λειτουργία της ναυσιπλοΐας, ενώ από ιρανικής πλευράς εκπέμπονται προειδοποιήσεις που συνδέονται με το ευρύτερο μέτωπο των συγκρούσεων και των διπλωματικών αδιεξόδων στη Μέση Ανατολή.