Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Βελτιωμένη είναι, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Αλμυροπόταμος στην Κάρυστο Ευβοίας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης, της 10ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δίνοντας μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Ωστόσο, τα σπίτια από τους δύο οικισμούς που εκκενώθηκαν, Μεσοχώρια και Ραπταίους, δεν κινδυνεύουν.

Ιδιαίτερες δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα εναέρια μέσα είτε λόγω αναταράξεων είτε λόγω εμποδίων στις ρίψεις αφού στην περιοχή υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης και ανεμογεννήτριες.

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Παρ όλα αυτά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να βελτιώσουν την εικόνα της πυρκαγιάς και συνεχίζουν μέχρι τον πλήρη έλεγχό της. Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, τα εναέρια μέσα θα επιχειρούν μέχρι το τελευταίο φως προκειμένου να διευκολύνουν κατά το δυνατόν τις επίγειες δυνάμεις που θα παραμείνουν στην περιοχή της πυρκαγιάς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σημειώνεται ότι εκδόθηκαν 2 μηνύματα από το 112, το πρώτο στις 17:05 για ετοιμότητα στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι και το δεύτερο στις 17.58 για απομάκρυνση από τις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι προς Στύρα.