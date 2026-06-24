Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει για όλους και για όλα στη συνέντευξη που θα μεταδοθεί απόψε στην εκπομπή «Στο Κέντρο».

Μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη θα μεταδοθεί απόψε, στις 22:00, στο ΕΡΤnews, στην εκπομπή «Στο Κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα τοποθετηθεί για όλα τα τρέχοντα ζητήματα.

Μετακομίζει στο Καλέντζι το ΠΑΣΟΚ

Στο Καλέντζι μετακομίζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ θέλοντας όχι απλώς να τιμήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από το θάνατό του, αλλά και να ξυπνήσει ένδοξες μνήμες σε τμήματα των ψηφοφόρων που επηρεάζονται ακόμα και σήμερα από την αύρα του ιδρυτή του κόμματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Κώστας Σκανδαλίδης θα είναι οι ομιλητές στην εκδήλωση που θα γίνει στις 6 μμ στην γενέτειρα των Παπανδρέου. Το ενδιαφέρον δεν έγκειται τόσο στην αποτίμηση της διαδρομής του πρώην πρωθυπουργού, όσο στα όσα θα αναφέρουν για τη σημερινή πολιτική κατάσταση και το ρόλο του ΠΑΣΟΚ. Που μοιάζει να έχει χάσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο, ωστόσο είναι εμφανές ότι η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να σηκώσει ανάστημα χρησιμοποιώντας μηνύματα προηγούμενων δεκαετιών.

Ο κ. Ανδρουλάκης, όπως ανέφερε, φιλοδοξεί να κρατήσει αναμμένη τη φλόγα της αλλαγής και μέσα από τους συμβολισμούς που σχετίζονται με τον Ανδρέα Παπανδρέου να αναπτερώσει το ηθικό των στελεχών αλλά και των ψηφοφόρων του.

Πονοκέφαλος οι δημοσκοπήσεις

Τα μηνύματα που φτάνουν στην Χαριλάου Τρικούπη από τους δημοσκόπους δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς η ψαλίδα ανοίγει με την ΕΛΑΣ, που στην παρούσα φάση είναι ο πραγματικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ. Τα στελέχη του κόμματος δεν κοιτάζουν πλέον τη διαφορά που έχουν από την ΝΔ, όσο το ποια είναι η απόσταση που τους χωρίζει από το κόμμα του Αλ. Τσίπρα. Τις προσεχείς ημέρες θα δουν το φως της δημοσιότητας τουλάχιστον τέσσερις έρευνες (Marc, GPO, MRB, RealPolls) και σε καμία από αυτές δεν φαίνεται το ΠΑΣΟΚ να σηκώνει κεφάλι, αντιθέτως το βέλος είναι προς τα κάτω, την ίδια ώρα που η ΕΛΑΣ ακολουθεί την αντίστροφη πορεία, έχοντας το βέλος προς τα πάνω.

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Στις κατ' ιδίαν συζητήσεις τα στελέχη δεν κρύβουν την αγωνία τους για την πορεία του κόμματος, ωστόσο ακόμα και τα πιο συγκροτημένα στελέχη φοβούνται να εκφραστούν δημόσια για να μην ενισχύσουν το κλίμα της εσωστρέφειας. Η έντονη αντιπαράθεση των προηγούμενων ημερών μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα έχει αφήσει ανοιχτές πληγές, στις οποίες δεν θέλουν να ρίξουν αλάτι με νέο γύρο δηλώσεων.

Αντιλαμβάνονται όμως πως είναι θέμα χρόνου να ανοίξει η συζήτηση για την στρατηγική του κόμματος. Αυτό που λέγεται στο παρασκήνιο είναι πως δεν θα μπορούν να υπερασπιστούν το στόχο της πρωτιάς αν στις δημοσκοπήσεις είναι εγκατεστημένοι στην τρίτη θέση, με ποσοστά ενίοτε και μονοψήφια. Το κλίμα αυτό μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην προσέλκυση υποψηφίων, ιδίως στην Αττική που οι περισσότερες έδρες είναι κλειδωμένες από συγκεκριμένα στελέχη, γεγονός που μειώνει τη διαθεσιμότητα για τα ψηφοδέλτια.

Για παράδειγμα η Α΄ Αθηνών από τον Παύλο Γερουλάνο, η Ανατολική Αττική από τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο Βόρειος Τομέας από την Μιλένα Αποστολάκη, ενώ σε άλλες περιφέρειες θεωρείται μάχη για δυο, όπως στον Νότιο Τομέα μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Παύλου Χρηστίδη ή στον Δυτικό Τομέα μεταξύ της Νάντιας Γιαννακοπούλου και του Λευτέρη Καρχιμάκη. Ένας ακόμη πονοκέφαλος είναι και οι μετακινήσεις προς την ΕΛΑΣ, με τελευταία αυτή του πρώην πολιτευτή Αχαϊας Μαρίνου Σκανδάμη, καθώς υπάρχουν πληροφορίες πως από την Αμαλίας έχουν ρίξει τα βέλη τους σε μια σειρά μεσαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ.