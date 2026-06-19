«Ο Τσίπρας λέει ότι θα είναι ντέρμπι, ο Ανδρουλάκης ότι θα κερδίσει, η Καρυστιανού ότι θα έχει αυτοδυναμία, εμείς δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε αυτοδυναμία;», είπε ο Θάνος Πλεύρης.

Αντέκρουσε ο Θάνος Πλεύρης τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας περί «ντέρμπι» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Ντέρμπι θα είναι μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη. Έχει γίνει και στα πρωταθλήματα, να ξεκαθαρίζει η πρώτη θέση και να παλεύουν για τη δεύτερη. Δεν το λέω με ειρωνικό τρόπο. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Σίγουρα δεν βρίσκεται σε επίπεδο που μπορεί κάποιος να μιλήσει για αυτοδυναμία. Ποιος είναι ο στόχος μας; Ο κ. Τσίπρας λέει ότι θα είναι ντέρμπι, ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι θα κερδίσει, η κ. Καρυστιανού δεν αποκλείει την αυτοδυναμία, αφού έχουν όλοι αυτοί αυτές τις φιλοδοξίες, εμείς που είμαστε πέριξ του 30% δεν μπορούμε να έχουμε μια φιλοδοξία ότι μπορούμε να πείσουμε περισσότερους ψηφοφόρους ότι πρέπει να είμαστε πρώτο κόμμα με αυτοδυναμία;», είπε και πρόσθεσε: «Το να είσαι 7 χρόνια κυβέρνηση θα είχες μια φθορά. Δεν μιλάμε αν θα είμαστε πρώτο κόμμα, αλλά αν θα έχουμε αυτοδυναμία. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος αναγνωρίζει όσα έχουμε κάνει».

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