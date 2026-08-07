Το Ριάντ παρατήρησε μετακινήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, κάτι που δείχνει ότι επίκεινται συντονισμένες επιθέσεις στη χώρα, από τον βορρά και τον νότο.

Ένας Σαουδάραβας αξιωματούχος υποστήριξε ότι αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΠΑ και άλλων χωρών της περιοχής υποδηλώνουν ότι ιρακινές παραστρατιωτικές οργανώσεις, σε συντονισμό με τους Χούθι της Υεμένης, σχεδιάζουν επιθέσεις στο βασίλειο, υπό την καθοδήγηση των Φρουρών της Επανάστασης στου Ιράν.

Ο αξιωματούχος αυτός, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι θα μπουν στο στόχαστρο πολιτικές και οικονομικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων, λιμανιών και αεροδρομίων. Το Ριάντ παρατήρησε μετακινήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, κάτι που δείχνει ότι επίκεινται συντονισμένες επιθέσεις στη χώρα, από τον βορρά και τον νότο.

Σαουδική Αραβία: 11 τραυματίες σε επιθέσεις της Ανσαραλά της Υεμένης

Επιθέσεις αποδοθείσες στο υεμενίτικο ένοπλο κίνημα Ανσαραλά -επίσης γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι-, που πρόσκειται στο Ιράν, τραυμάτισαν 11 άμαχους χθες Πέμπτη στη νότια Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ.

Ο απολογισμός είναι δίχως προηγούμενο σε τέσσερα και πλέον χρόνια εχθροπραξιών.

Στους τραυματίες συγκαταλέγονται επτά υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένου 4χρονου παιδιού που υπέστη εγκαύματα δεύτερου βαθμού, δυο υπήκοοι Αιγύπτου, ένας υπήκοος Υεμένης κι ένας υπήκοος Πακιστάν, ανέφερε εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο Τούρκι αλ Μάλκι, κάνοντας λόγο για «τρομοκρατικές» ενέργειες, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του σουνιτικού βασιλείου SPA.

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Διευκρίνισε ότι οι επιθέσεις έγιναν στη Νατζράν (νότια), που γειτονεύει με την Υεμένη.

Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν θα υπογράψουν αμυντική συμφωνία

Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, το Πακιστάν και η Τουρκία ετοιμάζονται να υπογράψουν σήμερα στην Τζέντα συμφωνία που προβλέπει αμοιβαία άμυνα, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στις ένοπλες δυνάμεις και στην κυβέρνηση του Ριάντ, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κι ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ θα συναντηθούν σήμερα στην πόλη αυτή, έκαναν γνωστό νωρίτερα αντιστοίχως η αυλή στο Ριάντ, οι υπηρεσίες του προέδρου της Τουρκίας και η διπλωματία του Ισλαμαμπάντ.

Η συμφωνία είναι «ζήτημα που συζητείτο για καιρό», αλλά «οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν» τα πράγματα, εξήγησε στο AFP πηγή του στον σαουδαραβικό στρατό, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Mε πληροφορίες από Reuters, AFP, ΑΠΕ