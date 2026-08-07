Από το προανακριτικό υλικό προκύπτει ότι η βασική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς αποδίδεται στη δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο στους αγωγούς του ιδιωτικού δικτύου ηλεκτροδότησης που συνδέεται με το αιολικό πάρκο στη θέση «Μαύρο Σπιθάρι».

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, έπειτα από τη μαραθώνια απολογία τους, ο δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου, καθώς και ο εργολάβος αλλά και ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου που κατηγορούνται για τη φωτιά που ξέσπασε στη Βοιωτία και γρήγορα εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική.

Οι τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι με ομόφωνη απόφαση Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, έπειτα από διαδικασία η οποία κράτησε από τις 9:30 το πρωί της Πέμπτης μέχρι τις 4:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με τα ευρήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), διαπιστώθηκαν ελλείψεις, αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι οποίες φέρονται να συνέβαλαν στη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς στη Βοιωτία.

Οι πραγματογνώμονες, κατά την πρώτη αυτοψία, διαπίστωσαν ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται από θαμνώδη βλάστηση, έντονο ανάγλυφο, κλίσεις και υψομετρικές διαφορές. Σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου βρίσκονταν οι ανεμογεννήτριες στην κορυφογραμμή, καθώς και το υπέργειο και υπόγειο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του αιολικού σταθμού. Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες στους οικισμούς Αγίου Βασιλείου και Καλαμακίου, περίπου δύο χιλιόμετρα από το σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά.

Όπως διαβάζουμε στο lamia report, στην έκθεση περιλαμβάνονται αεροφωτογραφία από το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και φωτογραφία από διερχόμενο πεζό στα πρώτα λεπτά της έναρξής της.

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Οι ερευνητές εντόπισαν με ακρίβεια το αρχικό σημείο και, όπως αναφέρεται στην έκθεση, δεν βρήκαν υπολείμματα εμπρηστικών μηχανισμών, στοιχεία ανθρώπινης παρουσίας, ενδείξεις θερμών εργασιών, υλικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτανάφλεξη, υπολείμματα καπνίσματος ή ίχνη από πιθανό τουφεκισμό του εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης. Οι πραγματογνώμονες διαπίστωσαν εξάλλου ότι από την περιοχή περνούσε ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης.

Οι αλλοιώσεις στα καλώδια και η φωτιά της 27ης Ιουνίου

Όσoν αφορά τα καλώδια που είχαν πέσει στο έδαφος, σε τμήματά τους παρατηρήθηκαν τοπικές παραμορφώσεις και θερμικές αλλοιώσεις στους μεταλλικούς κλώνους των αγωγών.

Σύμφωνα με τα στελέχη της ΔΑΕΕ, οι συγκεκριμένες αλλοιώσεις δεν προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, αλλά υπήρχαν ήδη πριν από την εκδήλωσή της. Η διαπίστωση αυτή, όπως αναφέρεται στην έκθεση, συνδέεται με την πρόκληση σπινθήρων και την εκτόξευσή τους προς την ξηρή βλάστηση, με τον άνεμο να ευνοεί τη μεταφορά τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται εξάλλου και σε περιστατικό που σημειώθηκε στις 27 Ιουνίου 2026 στην ίδια γραμμή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, περίπου 150 μέτρα από το σημείο όπου ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου.

Η φωτιά εκείνη αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα από επαφή δύο ηλεκτροφόρων καλωδίων και σε σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα. Τα συγκεκριμένα καλώδια είχαν κατασχεθεί και η σχετική δικογραφία είχε διαβιβαστεί στις δικαστικές Αρχές.

Το εν λόγω περιστατικό, σύμφωνα με την έκθεση, αποτελεί ένδειξη ότι υπήρχαν προβλήματα στη λειτουργία της συγκεκριμένης γραμμής ηλεκτροδότησης.

Η μαρτυρία για την κατασκευή του δικτύου

Σύμφωνα πάντα με το lamia report, σε ένορκη κατάθεση που έδωσε μηχανολόγος-μηχανικός την 1η Αυγούστου 2026 αναφέρεται ότι η κατασκευή του αιολικού πάρκου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023, ενώ η ολοκλήρωση των έργων και η ηλεκτροδότησή του πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2026.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, μάλιστα, μετά τη φωτιά της 27ης Ιουνίου έγιναν εργασίες ενίσχυσης σε τμήματα των εναέριων αγωγών στις αρχές Ιουλίου.

Ο μηχανολόγος-μηχανικός ανέφερε ότι μετά το πρώτο περιστατικό η ιδιοκτησία του αιολικού πάρκου ζήτησε περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα όπως επαφή καλωδίων μεταξύ τους, αστοχία στύλων ή άλλες βλάβες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο. Επιπλέον, στην κατάθεσή του αναφέρει ότι είχε ακουστεί από τον ιδιοκτήτη του αιολικού πάρκου ότι δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από την κατασκευή του εναέριου δικτύου, λόγω της μεγαλύτερης καμπυλότητας των αγωγών.

Ο μηχανολόγος-μηχανικός ανέφερε ακόμη στην κατάθεσή του ότι στις 20 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκε θερμογράφηση στα ακροκιβώτια, δηλαδή στα σημεία σύνδεσης του εναέριου με το υπόγειο δίκτυο. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν δύο σημεία με αυξημένη θερμοκρασία σε σχέση με το φυσιολογικό.

Σπινθήρες από ηλεκτρικό τόξο η αιτία της φωτιάς

Από το προανακριτικό υλικό προκύπτει ότι η βασική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς αποδίδεται στη δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο στους αγωγούς του ιδιωτικού δικτύου ηλεκτροδότησης που συνδέεται με το αιολικό πάρκο στη θέση «Μαύρο Σπιθάρι». Όπως ανέφερε ο διορισμένος πραγματογνώμονας ηλεκτρολόγος-μηχανικός, μετά την έρευνά του, δεν διαπίστωσε άλλη πηγή θερμότητας ή ηλεκτρισμού που θα μπορούσε να προκαλέσει την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ταλάντωση των ηλεκτροφόρων αγωγών, με αποτέλεσμα είτε να έρθουν σε επαφή και να προκληθεί βραχυκύκλωμα είτε να βρεθούν πολύ κοντά μεταξύ τους, δημιουργώντας ηλεκτρικό τόξο λόγω προβλήματος στην κατασκευή. Όπως αναφέρει, οι σπινθήρες εξαιτίας των δυνατών ανέμων μεταφέρθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρων και όταν ήρθαν σε επαφή με την ξηρή βλάστηση προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι γύρω από τη βάση των στύλων δεν υπήρχε επαρκής καθαρισμός από ξερά χόρτα, όπως προβλέπουν οι οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ. Ακόμα επισημαίνεται ότι η κατασκευαστική αστοχία που είχε οδηγήσει στην προηγούμενη φωτιά δεν είχε διορθωθεί πλήρως, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί νέο περιστατικό στην ίδια γραμμή.