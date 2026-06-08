Τι ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης στην Επιτροπή της Βουλής.

Επαφές σε προχωρημένο στάδιο έχει το υπουργείο Μεταναστευτης ώστε εντός του 2026 να επέλθει συμφωνία με Αφρικανική χώρα και το 2027 να λειτουργήσει εκεί κόμβος επιστροφών για όσους απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ασύλου, όπως είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Σε τοποθέτηση του στην Επιτροπή της Βουλής που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, ο κ. Πλεύρης ανέφερε πως στο περιθώριο του Συμβουλίου των υπουργών Μετανάστευσης που έγινε την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με τους ομολόγους του από την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Δανία, για τη δημιουργία κόμβων επιστροφών σε τρίτες χώρες της Αφρικής και της Ασίας.

Σημείωσε παράλληλα πως τα κέντρα θα λειτουργούν υπό την πλήρη αιγίδα της ΕΕ και με βάση το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.