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Ανέβηκαν για τα καλά οι τόνοι ανάμεσα στον Γραμματέα της Ανανεωτικής Αριστεράς και τον Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού.

Μία απίστευτη κόντρα σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους καταγράφθηκε στο Action24, στην εκπομπή «Η επόμενη μέρα», ανάμεσα στον Θόδωρο Μαργαρίτη και τον Νίκο Ρωμανό. Αφορμή στάθηκε η καταδίκη της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, ωστόσο ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού αναφέρθηκε και στις επιθέσεις που δέχθηκαν στελέχη της κυβέρνησης για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Οι τόνοι ανέβηκαν επικίνδυνα, με τον Θεόδωρο Μαργαρίτη να του λέει «να πας στην Αννίτα Πάνια να πουλάς τσαμπουκά, που ήσουν τραγουδιάρης» και τον Νίκο Ρωμανό να τον απειλεί με αγωγή και μήνυση αν δεν ζητήσει συγγνώμη, κάτι το οποίο τελικά έγινε…

Αναλυτικά ο έντονος μεταξύ τους διάλογος:

Θ. Μαργαρίτης: «Εγώ επειδή είμαι αρκετά μεγαλύτερος από τον Νίκο Ρωμανό, θέλω να του δώσω μια συμβουλή δημόσια».

Ν. Ρωμανός: «Δεν θέλω καμία συμβουλή. Τις συμβουλές αλλού».

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Θ. Μαργαρίτης: «Να το πω χωρίς συμβουλή. Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτό τον τρόπο, όχι σε μας».

Ν. Ρωμανός: «Κρίνεστε από τους τηλεθεατές».

Θ. Μαργαρίτης: «Επειδή θέλετε να κάνετε τον καλό μαθητή στη ΝΔ για να προκόψετε, μην το κάνετε σε μας».

Ν. Ρωμανός: «Το στιλάκι αυτό αλλού. Εντάξει; Εμένα λέγανε δολοφόνο, όχι εσένα».

Θ. Μαργαρίτης: «Καταρχήν να μην μου μιλάς στον ενικό».

Ν. Ρωμανός: «Σου μιλάω στον ενικό».

Θ. Μαργαρίτης: «Να μην μου μιλάς στον ενικό. Είσαι αγενής. Δεν σε έχει μάθει η οικογένειά σου να είσαι ευγενικός;»

Ν. Ρωμανός: «Μια χαρά με έχει μάθει η οικογένειά μου. Όταν μας λέγατε δολοφόνους».

Θ. Μαργαρίτης: «Να πας στην Αννίτα Πάνια να πουλάς τσαμπουκά, που ήσουν τραγουδιάρης».

Ν. Ρωμανός: «Ναι; Πότε ήμουν; Αγωγή και μήνυση. Πότε είχα πάει;»

Θ. Μαργαρίτης: «Όταν ήσουν μικρούλης».

Ν. Ρωμανός: «Ναι, είχα πάει; Αγωγή και μήνυση γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτή την εκπομπή. Είναι ένα fake news, το οποίο έχει χτιστεί ακριβώς για να μου δολοφονήσουν τον χαρακτήρα. Δεν έχω πάει ποτέ. Ζητήστε συγγνώμη».

Θ. Μαργαρίτης: «Σας λέω συγγνώμη».

Ν. Ρωμανός: «Δεν έχω πάει ποτέ σε αυτή την εκπομπή κι αναφέρεστε σε κάτι που είχε γίνει 21 ετών».

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Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος Ρωμανός δεν είχε τραγουδήσει το «Μαζί σου έχω φάει παράλογο κόλλημα, θα πάω να κάνω τάμα στα Ιεροσόλυμα» στην εκπομπή της Αννίτας Πάνια, αλλά σε μια άλλη, με παρουσιάστρια τη Χριστίνα Λαμπίρη, όπως σωστά επισήμανε ο Κώστας Μπάρκας.

Ε.Σ.