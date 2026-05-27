Μήνυμα για συνεννόηση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς στέλνει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Θοδωρής Μαργαρίτης.

Μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ο Θόδωρος Μαργαρίτης, με ανάρτησή του στα social media αναφέρει «Θα προσπαθήσω να διατυπώσω μερικές ψύχραιμες σκέψεις. Το πρόβλημα για την χώρα είναι η ανάγκη για Πολιτική Αλλαγή. Για μία προοδευτική διακυβέρνηση δηλαδή που θα επαναφέρει τις αξίες του Κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η ΝΔ έχει σταθερό προβάδισμα έναντι της Κεντροαριστεράς. Αυτό όπως φαίνεται θα μειωθεί μόνο αν υπάρξουν αναδιαταξεις στην Κεντροδεξιά με ένα νέο κόμμα από τον Α.Σαμαρά. Δυστυχώς αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα».

Και συνεχίζει «Κατά συνέπεια για να έχει το προβάδισμα η Κεντροαριστερά χρειάζεται να συνεννοηθεί όπου και όσο μπορεί. Είναι λογικό το κάθε κόμμα- από την προοδευτική πλευρά- να επιδιώκει την αλλαγή των συσχετισμών με την δική του ενίσχυση ώστε το δικό του πρόγραμμα να είναι στο επίκεντρο των προοδευτικών λύσεων. Και είναι λογικό να υπάρχει διατύπωση διαφορετικών αντιληψεων. Αυτό που δεν είναι λογικό είναι να εξελιχθεί μία μάχη αλληλοεξόντωσης στην αντιπολίτευση. Με τον ταπεινό στόχο για τον μικρό τελικό της δεύτερης θέσης. Κερδισμένος θα είναι έτσι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το «διαίρει και βασιλεύε».

Κλείνοντας αναφέρει «Ούτε η αλαζονεία της "μοναδικής αλήθειας" ούτε ο Μεσσιανισμός, ούτε οι επικοινωνιακές ατάκες θα σώσουν την κοινωνία. Οι λαϊκές τάξεις, τα υπό διάλυση μεσαία στρώματα χρειάζονται Κόμματα με εναλλακτικό σχέδιο και κοινωνικά κινήματα για την Αλλαγή. Όλα τα υπόλοιπα είναι "μάχες χαρακωμάτων».