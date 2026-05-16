Ιδεολογικά έχει γίνει ο εκπρόσωπος του Τραμπισμού στην Ελλάδα και φυσικά της Alt Right.

Τι κάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης;

Θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Οργανώνει μεθοδικά την εσωκομματική του προεκλογική εκστρατεία. Κυρίως για τις εσωκομματικές εκλογές όταν φύγει από τα πράγματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και φυσικά για τις εκλογές στην περιφέρεια του.

Το υπουργείο Υγείας, η στήριξη στην ΝΔ, είναι κατά κάποιο τρόπο «δευτερεύουσες» υποχρεώσεις. Επομένως ασχολείται 24 ώρες το 24ωρο με τα media. Διατυπώνει θέσεις ακραίου λαϊκισμού του τύπου: «δεν πειράζει η οπλοκατοχή στην Κρήτη». Κάνει δημόσιες σχέσεις με τα στελέχη της ΝΔ του τύπου: «φταίει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ταλαιπωρεί τους βουλευτές της ΝΔ». Στήνει προβοκάτσιες προς τους πολιτικούς αντιπάλους, όπως έκανε με τον Ανδρουλάκη.

Συμμετέχει φουλ σε θέατρο πολιτικού πολέμου με την Ζωή Κωνσταντόπουλου για να μαζεύει το χειροκρότημα. Έχει στον μηχανισμό του την περιβόητη «Ομάδα Αλήθειας».

Με απλά λόγια, ότι βοηθά την επικοινωνιακή πολιτική για την «επόμενη μέρα» στην ΝΔ. Τυπικά παριστάνει ότι στηρίζει τον Μητσοτάκη και ότι μαζεύει το σούπερ συντηρητικό κοινό. Στην πράξη ενοχλεί τον κόσμο του Κέντρου και τους μετριοπαθείς πολίτες.

Δηλαδή ακροδεξιά γραμμή στα ιδεολογικά θέματα και πλήρης νεοφιλελευθερισμός στην οικονομία (όλα ιδιωτικά). Πρόσφατα μάλιστα πήρε το μάτι μου ότι στο κανάλι ΟΝΕ στον Ζαχαρό ταύτιζε την Αριστερά με την βία. Και έφερε ως παράδειγμα και την Γαλλική Επανάσταση. Προφανώς γιατί ο ίδιος μάλλον θα ήταν με τον Λουδοβίκο και τον ενοχλεί η πιο σπουδαία επανάσταση της ανθρώπινης ιστορίας που άλλαξε τον κόσμο προς το καλύτερο.

(Ο Θόδωρος Μαργαρίτης είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ- Γραμματέας της κίνησης Ανανεωτική Αριστερά)