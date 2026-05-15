Νέος καβγάς Κωνσταντοπούλου- Γεωργιάδη στη Βουλή.

Δεν έχουν τέλος οι καβγάδες Γεωργιάδη- Κωνσταντοπούλου, με τους δύο να έρχονται σε νέα σκληρή κόντρα πριν από λίγο στην Ολομέλεια, ανταλλάσσοντας βαρύτατους χαρακτηρισμούς.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως δέχτηκε από τους βουλευτές της ΝΔ κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας, «ακραία κακοποίηση, σωματικές και έμπρακτες απειλές και χτυπήματα χεριών».

«Ξέρουμε ποια κακοποίησε υπαλλήλους και συνεργάτες την περίοδο της μαύρης προεδρίας της. Χρωστάει χρήματα σε συνεργάτιδά της! Και κουνάει το δάχτυλο στην πλειοψηφία» απάντησε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εκ μέρους της ΝΔ, προκαλώντας την έκρηξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου που μίλησε για «αισχρές» και «ελεεινές» συκοφαντίες.

«Κάθε φορά που μιλάτε για εργαζόμενη - πολλά λεφτά της δώσατε για να λέει τόσα ψέματα - θα μηνύεστε. Η κυρία Καρακίτσου έπαψε να εργάζεται σε εμάς από τα μέσα του Φεβρουαρίου του 2025. Κάνει καριέρα ως τραγουδίστρια. Έχει κάνει δημόσιες αναρτήσεις από την Πάρο με μαγιό την ώρα που εμείς εδώ δίναμε μάχη κατά των πολιτικών σας. Ήταν νταντά σε παιδάκι στην Πάρο για μήνες», συνέχισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον υπουργό Υγείας να την κατηγορεί πως «ξεπέρασε και τον χειρότερο της εαυτό».

«Είσαι φασίστας! Φασίστας!», φώναξε τότε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης επέμεινε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Την ακούω τόση ώρα να λέει για την κουνιάδα σας κυρία Κεφαλά, ότι την είδαν με μαγιό. Μου προκαλεί αηδία! Πρόκειται περί αίσχους! Είσαι αισχρή!», της είπε με εκείνη να απαντά: «Εσείς είστε αισχρός! Βδέλυγμα είσαι!» ακούστηκε να λέει εκτός μικροφώνου.

Εν συνεχεία ο Άδωνις Γεωργιάδης κάλεσε την Επιθεώρηση Εργασίας να ολοκληρώσει τον έλεγχο της επίμαχης καταγγελίας και να αποφανθεί εάν υπήρξε πράγματι παράβαση, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να απαντά: «Σας κατήγγειλα για κουκούλωμα του εγκλήματος στη Βιολάντα, γι’ αυτό αρχίσατε αυτή την ιστορία! Κουκουλώσατε το έγκλημα στη Βιολάντα και καλείτε την Επιθεώρηση Εργασίας να ελέγξει την Πλεύση Ελευθερίας; Δεν ντρέπεστε λίγο;».

Παράλληλα κατήγγειλε πως «στήσατε μόνοι σας “ψευδοεργατικό”, με πρόσωπο που είχε πάψει να είναι εργαζόμενη», η οποία όπως είπε, «συμπράττει μαζί σας, αντί να είναι ευγνώμων και κάνει και ανάρτηση ότι κάτι αλλάζει στο ΕΣΥ».

{https://www.youtube.com/watch?v=dE6edSiBJGs}